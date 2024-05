Il reintegro della leva obbligatoria da sempre è uno dei tempi portati avanti dalla destra italiana, con i vari esponenti che nel corso degli anni si sono espressi più volte a riguardo.

Da Meloni a Salvini ecco tutte le dichiarazioni in merito per capire da che anno potrebbe tornare “il militare”.

Leva obbligatoria, cosa ha detto Giorgia Meloni sul servizio militare

Giorgia Meloni, all’adunata degli alpini che si è tenuta ad Udine, in Friuli Venezia Giulia non si è sbilanciata molto e non ha mai parlato del servizio militare, tranne in un’occasione: quando è stata raggiunta dai giornalisti.

Non era sua intenzione tornare sul tema, ma alle domande sul ripristino della leva obbligatoria non si è tirata indietro ed ha affermato:

Il tema si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile.

Questo, secondo la Meloni, potrebbe un approccio giusto per rendere nuovamente centrale un tema molto caro al centrodestra.

Dunque le sue posizioni, come già anticipato, sono vaghe anche se non si esclude la possibilità di riportare al centro del dibattito politico l’obbligatorietà del servizio militare.

Le parole di La Russa e Crosetto

Sul palco dell’adunata degli alpini, ad Udine, è salito anche Ignazio La Russa, presidente in carica del Senato della Repubblica che ha dichiarato:

Il mio cuore batte con quello degli uomini e delle donne con le stellette, e gli alpini hanno un posto speciale in questo amore per le forze armate.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invece dichiarato:

Abbiamo un grande bisogno di valorizzare i nostri legami, il senso di appartenenza e il nostro orgoglio.

Cosa sappiamo del servizio militare? Ecco cosa dice la legge

La leva obbligatoria è stata sospesa nel 2005 e sostituita dal servizio civile, che resta comunque su base volontaria. Sebbene sia stata abolita l’obbligatorietà della leva militare, coloro che, compiuti 18 anni, vogliono prendere le armi, possono farlo in maniera volontaria arruolandosi nell’esercito.

Il servizio militare può essere però ripristinato in qualunque momento in quanto non è mai stato soppresso. La legge che disciplina questa materia è l’articolo 52 della nostra Costituzione che recita:

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

Tra i politici che si sono apertamente schierati a favore dell’obbligo di leva militare c’è Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Salvini: “Pronto il progetto della leva obbligatoria”

Proprio in merito si è espresso il leader della Lega Matteo Salvini che in occasione dell’adunata degli alpini ha affermato come il Carroccio abbia:

presentato un progetto di legge per reintrodurre una leva universale di sei mesi per ragazzi e ragazze su base regionale. Un servizio di sei mesi con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla Protezione Civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa. Una volta uno di Palermo andava a Udine e viceversa dovendo lasciare studi e lavoro. Non sarà più cosi, si farà vicino a casa. Spero che anche la altre forze politiche appoggino la proposta.

La risposta di Crosetto

A rispondere a Salvini ci ha pensato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il quale ha affermato:

Le forze armate hanno bisogno di professionalità, non è un luogo dove insegnare o educare i giovani. Devono difendere i valori di pace e democrazia. Una leva universale non è in discussione. Altra cosa se si parla di servizio civile.

