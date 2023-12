La storia di Franco, scatta il licenziamento per una bestemmia: è legittimo?

Un uomo di 55 anni è stato licenziato per aver detto una bestemmia "tra sé e sé" sul posto di lavoro: questa è la storia di Franco, un operatore di un call center di Bologna che ha perso la pazienza a causa di un malfunzionamento del sistema, lasciandosi andare nel linguaggio. I sindacati, per dimostrare la loro solidarietà a Franco, hanno indetto uno sciopero a oltranza.

In uno stato laico con il nostro, il licenziamento per una bestemmia è legittimo? Facciamo chiarezza.

Licenziamento per una bestemmia, è legittimo?

La vicenda si è svolta nella sede bolognese della Covisian, un'azienda che gestisce in appalto il call center di Hera: qui, un operatore di 55 anni (Franco) ha tirato una bestemmia in ufficio ed è stato licenziato. Ma in uno stato laico come l'Italia, è legittimo il licenziamento per una bestemmia?

I colleghi di Franco, un uomo di 55 anni, milanese che da anni risiede a Bologna, hanno sollevato la questione ritenendo il licenziamento irrispettoso delle norme stabilite dal contratto collettivo nazionale.

In particolare la norma in questione risale al 1930, periodo storico in cui l'Italia era ancora uno "Stato confessionale". Ad oggi, in uno Stato laico è davvero legittimo un licenziamento per una bestemmia?

La questione ha toccato tutti gli italiani e ha spinto i sindacati a indire uno sciopero a oltranza fino a quando il provvedimento di licenziamento non sarà ritirato.

Franco, l'uomo licenziato per una bestemmia di troppo

Nel frattempo, Franco ha raccontato la sua storia: l'operatore del call center ha perso il lavoro e ora si sente pentito per il suo comportamento. Ma cosa è successo davvero quel giorno?

Il sistema che usiamo si era bloccato per l'ennesima volta - ha raccontato Franco -, mi era già successo in altre due occasioni nel giro di un'ora. È diventato tutto nero e poi è caduta la linea. Ero nervoso e ho bestemmiato.

Una bestemmia di troppo che è costata il licenziamento. Purtroppo, infatti, proprio in quel momento era presente in ufficio un committente di Hera che sentendo il linguaggio del lavoratore ha optato per un provvedimento disciplinare estremo.

Franco lavora da anni in questa azienda, ma nonostante l'impegno e la dedizione, a pochi giorni di distanza dall'accaduto "mi hanno chiamato per darmi una lettera disciplinare dove c'era scritto che avevo bestemmiato e che questo non è ammesso".

A quel punto Franco si è scusato e ha riconosciuto il suo sbaglio, ma a nulla sono servite le scuse e il pentimento di fronte ai vertici dell'azienda. E questa è stata l'anticamera del licenziamento, avvenuto a pochi giorni di distanza dalla consegna della lettera disciplinare.

In azienda c'è un clima di terrore, non capisco perché se una persona commette un errore non si può tornare indietro.

I sindacati proclamano uno sciopero a sostegno di Franco

Franco ad oggi si ritrova disoccupato a 55 anni, "in un paese in cui trovare un posto è quanto mai difficile soprattutto per persone della mia età", ha raccontato. L'uomo ha confermato di aver impugnato il licenziamento, ma ha poche speranze.

Nel frattempo le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, congiuntamente alle Rsu dell'azienda Covisian, hanno proclamato uno "sciopero ad oltranza, salvo revoca del licenziamento del lavoratore illegittimamente licenziato, fino a domenica 10 dicembre 2023 compresa".