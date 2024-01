Cosa non torna nel caso Resinovich? Ecco perché viene riesumata la salma

La Procura di Trieste, guidata da Antonio De Nicolo, ha deciso che il corpo di Liliana Resinovich verrà riesumato. La 63enne era stata trovata senza vita in circostanze mai chiarite definitamente. Il corpo era rinvenuto 21 giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta il 14 dicembre 2021. Perché a distanza di tanto tempo si è disposta una serie di esami sul corpo della vittima? Cosa potrebbe emergere di nuovo?

Caso Liliana Resinovich, il corpo viene riesumato

A distanza di due anni dal ritrovamento del corpo di Liliana Resinovich, la Procura di Trieste - guidata da Antonio De Nicolo - ha comunicato che la salma della donna sarà riesumata.

La titolare del procedimento, la sostituta procuratrice Maddalena Chergia, ha disposto "con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile, il conferimento, a un collegio di consulenti, l'incarico di riesumazione della salma".

La nota anatomopatologa forense Cristina Cattaneo, inoltre, ha segnalato la riesumazione come "opportuna": la Procura le aveva dato l'incarico di redigere una perizia medico-legale sul caso di Liliana Resinovich.

Come riporta la nota del procuratore capo, il Pm ha stabilito, "per una data che si colloca verso la fine del presente mese, la convocazione innanzi a sé degli esperti chiamati a svolgere tali delicate operazioni, dandone debito avviso ai prossimi congiunti della deceduta e ai rispettivi difensori. Prevedibilmente al formale affidamento dell’incarico farà sollecito seguito l’attività consulenziale prevista”.

Il collegio dei consulenti

Oltre alla già citata Cristina Cattaneo, i consulenti che si riuniranno il 26 gennaio sono Stefano Tambuzzi del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, Biagio Eugenio Leone, dell'ateneo di Milano Bicocca e l'entomologo Stefano Vanin (che aveva preso parte agli accertamenti sulla salma di Giulia Cecchettin).

Come si è arrivati a questa decisione

La prima domanda che sorge spontanea è il motivo della riesumazione. Per rispondere occorre però fare qualche passo indietro nella storia di questo intricato caso, mai definitivamente risolto.

Il corpo di Liliana Resinovich fu trovato il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni, a Trieste, infilato in due sacchi e con la testa chiusa in due sacchetti di plastica. Dopo lunghe indagini, la Procura aveva seguito la pista del suicidio. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Luigi Dainotti, non aveva accolto la conseguente richiesta di archiviazione, disponendo invece nuovi approfondimenti con ben 25 punti del caso da riesaminare.

Nei casi dubbi, soprattutto quelli che attraverso l'autopsia non hanno consentito di accertare con maggiore precisione le cause della morte e l'epoca, la riesumazione è l'unico atto che consente di fare ulteriori approfondimenti.

Questo il commento affidato a Fanpage.it di Luciano Garofano, ex generale dei Ris dei Carabinieri e oggi consulente di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich. Che ha poi aggiunto:

Mi aspetto quelle risposte che tutti aspettiamo, soprattutto relativamente all'epoca della morte, perché tutto confluirebbe verso una morte che è avvenuta il giorno stesso della scomparsa per tutti i dati circostanziali. Invece la consulenza all'epoca ha affermato che Liliana sarebbe deceduta due giorni prima.

Il consulente di Visintin, inoltre, si aspetta risposte in merito "alla causa della morte, per capire se effettivamente sia da ricondurre all'asfissia meccanica oppure se c'è qualcosa di diverso".

Un passo doloroso per tutti i familiari della donna, ma necessario per arrivare alla verità.

Il fratello: "Mai creduto al suicidio"

"Dopo il ritrovamento del corpo, purtroppo le indagini sono partite subito come sudicio: non ho capito ancora il perché, non è stato ancora dimostrato". Ad affermarlo è Sergio, fratello di Liliana, alla trasmissione Rai "Ore 14".

La decisione della Procura di procedere con la riesumazione del corpo è per il fratello della vittima una notizia che aspettava da tempo e che spera possa dare delle risposte definitive. Lo ha precisato lui stesso: " Spero che la dottoressa Cattaneo sia in grado di capire e spiegare bene i colpi sul viso di Liliana. Non ho mai creduto all'ipotesi del suicidio. Finche avrò possibilità, andrò avanti per sapere cosa le è successo"