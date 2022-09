"Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale", con queste parole Liz Truss ha accolto la notizia della sua elezione come premier del Regno Unito, dopo le dimissioni di Boris Johnson. Populista come il suo predecessore, anche se più a destra, la Truss appartiene al partito dei Conservatori e secondo alcuni potrebbe essere la nuova Margaret Thatcher.

La sua elezione ha avuto una forte eco internazionale in Europa, Cina e anche in Russia, la neo premier avrebbe infatti dichiarato di voler “portare a processo Putin”, colpevole del conflitto con l'Ucraina. Domani, 6 settembre 2022, ci sarà l'investitura ufficiale, salvo imprevisti. Cosa sappiamo su questa nuova figura politica che promette di far parlare di sé per la sua fermezza.

Liz Truss, chi è il nuovo premier del Regno Unito eletto oggi 5 settembre

La notizia è praticamente ufficiale, Boris Johnson ha finalmente un successore; si tratta di un nome già noto alla politica inglese: Liz Truss infatti è stata al comando di diversi ministeri, Ambiente, Turismo, Tesoro, Commercio e Affari esteri. Fa parte del partito dei Tory, i conservatori, e ha vinto le elezioni grazie ad un programma elettorale serrato che promette di seguire alla lettera. Secondo alcuni tuttavia sarà difficile per la neo premier mantenere la parola data agli elettori, specialmente in merito alla drastica riduzione delle tasse.

Liz Truss, classe 1975, è nata a Oxford ed è la terza premier donna in carica al governo britannico; prima di approdare in politica era impiegata nell'imprenditoria privata. Nelle elezioni delle ultime settimane ha ottenuto 81.326 dei voti espressi da circa 172.000 conservatori sbaragliando gli avversari. Il passaggio di consegne definitivo avverrà domani 6 settembre 2022 quando la Truss sarà ricevuta dalla regina Elisabetta per l'investitura ufficiale nella carica di Primo ministro.

Al momento non è ancora nota la reazione di Putin, che la nuova leader ha apertamente criticato nei mesi scorsi complimentandosi con Johnson per “aver tenuto testa alla Russia”.

Liz Truss, vita e carriera politica

La politica è sempre stato uno dei maggiori interessi del neo Primo ministro britannico, dapprima sul versante di sinistra poi in quello dei liberaldemocratici e dei conservatori. É una presenza fissa al governo fin dai tempi di David Cameron e Teresa May, per un totale di 10 anni in qualità di ministro. Una lunga carriera che le è valsa il titolo più alto.

Cina e Europa non hanno accolto con particolare entusiasmo la notizia, soprattutto per via dell'approccio marcatamente populista fedele a quello del suo predecessore. Soltanto il tempo svelerà se il suo ambizioso programma elettorale è percorribile e quali sono le reali intenzioni nei confronti della Russa per arginare la crisi del gas.