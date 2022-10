Arriva un importante colpo di scena dal Regno Unito. La prima ministra Liz Truss ha infatti deciso di licenziare Kwasi Kwarteng, il Cancelliere dello Scacchiere (l'equivalente del nostro ministro dell'Economia). La decisione è arrivata dopo lo scoppio di una forte crisi economica nel paese a seguito di un'annunciata (e poi in parte ritirata) riforma fiscale voluta dal nuovo governo Truss.



Nel Partito Conservatore, il partito della premier, si fa sempre più largo l'ipotesi di sostituire Truss con un ticket composto da Rishi Sunak (sconfitto proprio da Truss nelle elezioni per la leadership del partito) e Penny Mourdant. Non è però escluso che si possa giungere ad elezioni anticipate dove però, stando ai sondaggi, i laburisti potrebbero stravincere.

Liz Truss licenzia Kwasi Kwarteng, giorni cruciali per il governo

A fare le spese dell'enorme crisi economica che ha investito il Regno Unito è dunque proprio l'artefice della tanto criticata riforma fiscale. La riforma prevedeva un enorme piano di riduzione delle tasse che avrebbe favorito principalmente la parte più ricca della popolazione. Ma il vero problema, oltre l'iniquità della manovra, è il fatto che il piano fosse interamente finanziato tramite ricorso al debito.

Il taglio strutturale delle tasse finanziato, non da una riduzione delle spese, ma appunto a debito è una mossa giudicata come enormemente rischiosa per la stabilità economica del paese. I risultati si sono infatti subito visti, con una impennata dei rendimenti sui titoli di stato a livelli record e un crollo del valore della sterlina.

Intervento della Banca d'Inghilterra verso la scadenza, la crisi si riaccende

In soccorso del governo, dopo i drammatici effetti economici dopo l'annuncio della riforma, è arrivata la Banca d'Inghilterra, che per contenere il crollo della moneta e mettere in sicurezza i mercati finanziari britannici ha avviato un piano di emergenza di acquisto dei titoli di stato.

Questo piano, che ha contenuto i danni il più possibile, è però vicino alla scadenza e i mercati stanno infatti tornando a mostrare segni di forte sfiducia.

È per questo motivo che ora la palla passa di nuovo al governo di Liz Truss, spetterà a lei attuare tutte le misure necessarie per mitigare la crisi.

Dopo la decisione di rinunciare ad un pezzo della riforma, ovvero il taglio dell'aliquota massima sui redditi più alti (superiori a 150mila sterline) arriva ora questa ulteriore decisione che va nella direzione di calmare il più possibile i mercati. Tuttavia, l'unica vera mossa che potrebbe risolvere la situazione è il completo ritiro della riforma, ma chiaramente comporterebbe un peso politico non indifferente.