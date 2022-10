Spesso si tende a pensare che i privilegi degli esponenti della politica italiana siano un unicum rispetto al contesto internazionale. Non è così e ne è la prova la maxi pensione da 115 mila sterline all’anno a cui avrebbe diritto Liz Truss, l’ex premier del Regno Unito che si è dimessa dopo poco più di un mese di governo a causa della sua disastrosa manovra finanziaria.

Tale cifra è una indennità prevista per le più alte cariche dello Stato in virtù del loro contributo al Paese e del ruolo pubblico ricoperto. Tutti i predecessori della Truss che percepiscono l'ingente somma sono stati in carica per almeno due anni, un periodo decisamente più lungo del suo che, con i suoi 44 giorni, ha stabilito il record di governo più breve del Regno Unito.

Liz Truss, alla ex premier britannica spetta una pensione da 115 mila sterline l’anno (circa 132 mila euro)

Non si può negare la brutta figura della premier britannica che ha preso il posto di Boris Johnson, populista anche lei come il suo predecessore. La notizia delle sue dimissioni ha fatto il giro del mondo anche se, secondo i rumors inglesi, era un disastro annunciato. La manovra finanziaria da lei promossa non le ha lasciato scampo: il caos generato nel Paese l’ha costretta a dare le dimissioni lo scorso 20 ottobre 2022.

Con 44 giorni di governo, il suo è l’incarico più breve della storia britannica. Per Liz Truss però potrebbe esserci una lauta ricompensa nonostante il breve incarico. Infatti i Primi ministri del Regno Unito hanno diritto a un'indennità annua, una sorta di pensione, per tutta la vita, del valore di 115 mila sterline.

Ne avrebbe diritto in virtù di una legge che riconosce speciali indennità a coloro che hanno ricoperto una “posizione speciale nella vita pubblica”.

La notizia ha fatto nascere immediatamente il malcontento della popolazione dato che la generosa pensione viene dai contributi pubblici.

“In un momento in cui un funzionario su cinque utilizza il banco alimentare e il 35% ha saltato i pasti perché non ha cibo, è grottesco che Liz Truss possa andarsene con quello che è effettivamente un bonus di 115.000 sterline.”

Le pesanti parole del sindacalista inglese Mark Serwetka a commento della vicenda.

Al momento l’ex Primo ministro non ha ancora fatto sapere se ha intenzione di accettare o rifiutare il beneficio. Una risposta arriverà nelle prossime ore.

