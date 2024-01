Luca De Fusco, chi è il direttore generale della Fondazione Teatro di Roma

Regista teatrale molto apprezzato, nonché ideatore di festival di un certo livello, Luca De Fusco è stato nominato direttore generale della Fondazione Teatro di Roma. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Chi è Luca De Fusco, il nuovo direttore generale del Teatro di Roma

Classe 1957, Luca De Fusco è nato il 10 luglio a Napoli, sotto il segno zodiacale del Cancro. Dopo la laurea in Discipline dello spettacolo presso il DAMS di Bologna, ha iniziato a muovere i primi passi come regista teatrale. Il debutto è avvenuto nei primi anni Ottanta, con la regia di due spettacoli presentati al Biennale Teatro.

Nel 1985 ha dato il via al Festival delle Ville Vesuviane, facendolo diventare in pochi anni una delle manifestazioni teatrali più rilevanti d'Italia. Parallelamente, ha iniziato a dedicarsi alla prosa classica e al teatro settecentesco. Nel 1998, De Fusco ha inaugurato il Piccolo Festival Europeo, una nuova rassegna a Capri, mentre in seguito ha inventato con Maurizio Giammusso il premio Le Maschere del Teatro, diventato famoso anche come Oscar del Teatro.

Il 2000 è l'anno della nomina come direttore del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, incarico che gli viene riconfermato anche nel 2005 e a cui si aggiunge quello di presidente dell’associazione dei Teatri Stabili italiani, incarico che mantiene fino al 2006.

Dal 2011 al 2019, Luca è stato direttore del Teatro Stabile di Napoli, poi ha lavorato per diversi teatri di livello, come: San Carlo, La Fenice e Massimo di Palermo. Nel gennaio del 2024 è stato nominato direttore generale della Fondazione Teatro di Roma. Questo significa che è responsabile di quattro prestigiosi teatri della Capitale: l’Argentina, il Torlonia, l’India e il Valle.

La vita privata di Luca De Fusco: moglie e figli

Della vita privata di Luca De Fusco si sa ben poco. Ha sposato una donna di nome Francesca e hanno avuto due figli. In un'intervista del 2018 a Il Mattino ha rivelato che "uno fa il filmmaker, l'altro studia alla Sorbona, ma vuole fare lo scrittore". Da qualche anno, il regista è tornato a vivere a Napoli.

De Fusco: perché la sua nomina a direttore del Teatro di Roma fa discutere?

Il 20 gennaio Luca De Fusco è stato nominato nuovo direttore del Teatro di Roma. La scelta, fatta tra 42 candidati, ha lasciato l'amaro in bocca a molti. Sembra, infatti, che il regista napoletano fosse il nome preferito di Gennaro Sangiuliano (ministro della Cultura del governo Meloni), di Federico Mollicone (deputato e presidente della commissione Cultura di Fratelli d’Italia) e di Francesco Rocca (presidente della Regione Lazio).

La nomina di De Fusco è avvenuta in circostanze che, agli occhi di molti, sono irregolari, in quanto assenti Francesco Siciliano, presidente della fondazione, e Natalia Di Iorio, rappresentante del Comune di Roma. Entrambi, a quanto pare, si sarebbero opposti all'elezione del regista teatrale napoletano perché avrebbero preferito Onofrio Cutaia, dirigente di lungo corso del ministero della Cultura nonché manager che avrebbe potuto contribuire alla rifondazione del Teatro di Roma.

Siciliano, come se non bastasse, avrebbe riferito che la nomina di De Fusco si sarebbe svolta con una "fretta eccessiva", prova che il suo nome era già stato identificato e, in un certo senso, deciso. La riunione, quindi, è stata solo una pro forma. Le 42 candidature, lunghe tra le dieci e le venti pagine ognuna, sono state analizzate in due ore e mezza, mentre nella nomina precedente hanno impiegato due settimane per valutarne solo 19. Ciliegina sulla torta? La nomina non è stata comunicata in modo ufficiale, ma tramite le pagine de Il Messaggero.