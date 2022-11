Luca Panerai, imprenditore e manager del gruppo Class, figlio del noto imprenditore Paolo Panerai, è morto per cause non note nella sua dimora nel pavese. A trovare il corpo senza vita è stato il filippino assunto come domestico che ha immediatamente allertato il 118, inutilmente. Aveva 47 anni.

Ripercorriamo vita e carriera dell'imprenditore di successo.

Morto Luca Panerai, chi era il noto impreditore

Panerai è un cognome noto a tutti gli appassionati di orologi di lusso. Luca a soli 47 anni è morto a casa sua probabilmente per un malore dopo una vita costellata di successi imprenditoriali.

Discendente da una famiglia importante nel campo dell’editoria, del giornalismo e degli orologi di lusso, Luca Panerai era il manager del gruppo Class, casa editrice leader in diversi settori, dalla finanza al food.

A trovarlo morto è stato un suo dipendente nella tenuta Castellare Equestrian Club alla cascina Secondino di Zerbolò, in provincia di Pavia. Residenza al quale Panerai era molto legato e che nel 2014 aveva ospitato il talent show “Horse Academy”, ideato dallo stesso imprenditore.

La causa della morte non è ancora stata comunicata. Intanto le autorità giudiziarie hanno disposto la restituzione della salma alla famiglia che a breve celebrerà il funerale.