La tragedia di Assago ha provocato una vittima. Il 30enne Luis Fernando Ruggieri è morto durante il trasporto in ospedale. Non doveva essere alla cassa, ma in reparto.

Giovedì 27 ottobre si scatena il terrore al supermercato Carrefour di Assago, 5 feriti e una vittima, Luis Fernando Ruggieri. Scopriamo chi era l’uomo e come è avvenuta l’aggressione.

Il 46enne Andrea Tombolini ha provocato una tragedia tra le corsie del supermercato di Assago, alle porte di Milano. In preda a uno stato confusionale, ha aggredito 6 persone mentre stavano facendo la spesa.

Fra di loro c’è un morto, Luis Fernando Ruggieri, un dipendente del supermercato che a causa delle ferite subite non ce l'ha fatta. Cerchiamo di capire chi era e come si è svolta la terribile vicenda.

Luis Fernando Ruggieri, chi era la vittima accoltellata al Carrefour di Assago

Si chiamava Luis Fernando Ruggieri ed era un cassiere al Carrefour all’interno del centro commerciale Milanofiori di Assago (hinterland di Milano). L’uomo aveva 30 anni e giovedì 27 ottobre si era recato al lavoro come ogni altro giorno. Sembrava un giorno qualunque, come gli altri, ma ancora non sapeva che la fine della sua giornata si sarebbe trasformata in un incubo, con la morte avvenuta durante il trasporto in ospedale. Originario della Bolivia, da sempre ha lavorato presso le catene commerciali più rinomate fino ad arrivare al Carrefour di Assago.

La vittima aveva anche altri interessi, infatti, negli anni precedenti si era iscritto alla Facoltà di Ingegneria Informatica cui ha rinunciato dopo alcuni anni per lavorare nei grandi supermercati come addetto vendite, magazziniere e cassiere.

La sua postazione di lavoro al Carrefour era in reparto, ma giovedì 27 ottobre era stato spostato in cassa per sostituire una collega assente, postazione di lavoro che si è rivelata fatale. Cerchiamo di capire più nel dettaglio cosa e come è successo all’interno del supermercato di Assago.

Le dinamiche dell’aggressione e i nomi dei 5 feriti

Erano circa le 18:30 e un uomo 46enne, Andrea Tombolini, prende un coltello dagli scaffali e comincia ad accoltellare delle persone “a caso” tra le corsie del supermercato. Il perché non si sa ma sembrerebbe che l’uomo fosse in uno stato confusionale che non gli ha permesso di comprendere a pieno cosa stesse facendo in quel preciso istante.

Inoltre da anni l’uomo soffriva di una forte depressione e non si esclude che sia stato proprio un problema psichico la causa del suo scatto di violenza omicida. Tra i feriti c’è il calciatore del Monza Pablo Marì, trasportato in ospedale in codice rosso, non si trova in pericolo di vita ma presenta delle grandi e profonde ferite sulla schiena.

Tra gli altri feriti troviamo tre sono stati portati in ospedale in codice rosso e l’età va dai 28 agli 81 anni, 4 uomini e due donne. L’aggressore ha così tolto la vita al povero cassiere Luis Fernando Ruggieri, e ridotto in gravi condizioni cliniche gli altri passanti che ha ferito.

Per ora nulla di certo riguardo ad una condanna ma l’accusa del pubblico ministero è di tentato omicidio e omicidio plurimo.