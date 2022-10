Sembrava dovesse vincere Jair Bolsonaro, presidente uscente del Brasile. Per una buona parte dello scrutinio Bolsonaro era rimasto sopra il 51%, con un vantaggio di 750mila voti ad appena il 30% delle sezioni scrutinate.

E invece dopo pochi minuti la situazione s'è ribaltata, con Lula che arriva a sorpassarlo al 67% dei seggi scrutinati, distanziandosi sempre di più, fino a raggiungere un divario di 2,1 milioni di voti alla conclusione dello scrutinio.

Alle 19 (ore 23 in Italia) Luiz Inácio Lula da Silva è diventato Presidente del Brasile, per la terza volta. Una vittoria non schiacciante, avendo raggiunto solo il 50,9% dei voti, infatti bisogna ancora vedere come reagirà l'ex presidente Bolsonaro, se accetterà la sconfitta o invocherà lo spettro dei brogli elettorali.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla questione, vediamo insieme la storia di Lula, il nuovo Presidente del Brasile.

Chi è Lula, il nuovo Presidente del Brasile: vita privata e carriera nel sindacato

Classe 1945, Lula proviene da una famiglia poverissima e analfabeta, originaria di Caetés, nello Stato brasiliano di Pernambuco, uno dei 26 stati di cui è composta la Repubblica Federale del Brasile.

Fin da piccolo lo chiamano Lula, una semplice ripetizione della consonante del suo nome Luiz (in portoghese significa anche calamaro). E un soprannome che terrà anche quando diventerà sindacalista, e poi Presidente del Brasile.

Trasferitosi a Santos (San Paolo) all'età di 7 anni, inizia a lavorare giovanissimo, all'età di 12 anni, dopo aver lasciato la quarta elementare. Inizia come lustrascarpe, e venditore di strada, fino a diventare due anni dopo operario in una fabbrica specializzata nella lavorazione del rame.

Grazie a questa migliore condizione economica, ha potuto proseguire gli studi, e ottenere il diploma di scuola superiore (o meglio, quello equivalente al nostro diploma).

Fino a qui abbiamo raccontato la sua storia come operaio. Ma quella da sindacalista inizia proprio durante la sua attività di operaio. A 19 anni, mentre lavora ad una pressa, in una fabbrica specializzata nella componentistica automobilistica, Lula perde il mignolo della mano sinistra.

Un incidente sul lavoro, come quelli che anche qua in Italia capitano troppo spesso.

Un incidente che ovviamente era tipico tra le classi operaie, le quali non potevano fare rimostranza, visto che all'epoca il Brasile era sotto dittatura, e ogni attività sindacale era fortemente osteggiata dai governanti.

Decide di intraprendere una carriera molto rischiosa, ma alla fine fu l'inizio della sua fortunata carriera.

Nel 1978 diventa presidente del "Sindicato dos Metalurgicos do ABC", dopo una robusta formazione negli Stati Uniti ai corsi sui sindacati. Durante la sua presidenza arriva a indirre diversi scioperi nazionali, alcuni dei quali gli sono costati l'incarcerazione, anche se per pochi mesi.

Nel frattempo Lula è al suo secondo matrimonio, dopo la morte di parto della sua prima moglie, Maria de Lourdes, nel 1971. Con Marisa Letícia Rocco Casa avrà tre bambini, più una figlia nata fuori dal matrimonio, con Miriam Cordeiro.

Chi è Lula come Presidente del Brasile: la sua carriera politica

Lula diventerà per la prima volta Presidente del Brasile solo nel 2002, dopo una serie di tentativi non riusciti. Da sempre principale esponente del Partido dos Trabalhadores (Partito dei Lavoratori) fin dalla sua fondazione nel 1980, dovrà aspettare il 1989 perché venissero indette libere elezioni, dopo 29 anni di dittatura militare.

Eletto al Congresso brasiliano nel 1986, si candida tre anni dopo alla presidenza, ma perde a causa della sua formazione ancora poco omogenea e non radicata nel territorio brasiliano.

Anche nel 1994 e nel 1998 ritenta la corsa alla Presidenza, ma il suo sfidante, l'ex Ministro delle Finanze Cardoso, ottiene maggior successo alle elezioni, forte dell'ottimo risultato delle sue politiche anti-inflazioniste (per decenni il Brasile aveva subìto una forte iper-inflazione).

Solo nel 2002 riesce a farsi eleggere, con ben il 61% dei voti al ballottaggio. Motivo del successo è nel fatto di aver abbandonato la sua linea "estremista", approdando a progetti più moderati.

Come Presidente del Brasile Lula è ricordato per le sue politiche sociali riformiste, come Fome Zero e Bolsa Famìlia, progetti che hanno portato in pochi anni a migliorare radicalmente la qualità della vita e dell'istruzione dei brasiliani.

Durante i suoi governi la posizione del Brasile raggiunge ottimi livelli sia per quanto riguarda l'indice di sviluppo umano (36% dal 1980 al 2013), sia per quanto riguarda la durata media della scolarizzazione (da 6,1 a 8,3 anni nel 2010).

Sul piano delle politiche economiche, il governo è riuscito a mantenere gli accordi intrapresi col Fondo Monetario Internazionale, preoccupati per l'allora crisi del debito argentino, che avrebbe colpito da lì a poco tutte le economie attigue e non. Dopo due anni raggiunge un ottimo saldo di bilancio primario, e tutto il debito con l'FMI viene ripagato in anticipo rispetto a quanto previsto.

Ma il grosso delle sue politiche economiche arriverà col suo secondo mandato, nel 2006, vincendo col 60% dei voti al ballottaggio.

Grazie al Programa de Aceleração do Crescimento (PAC, Programma di accelerazione della crescita), sono stati investiti oltre 500 miliardi di real in quattro anni (quasi 250 miliardi di dollari) per rafforzare infrastrutture, produzione energetica e semplificazione fiscale.

Il risultato è un paese che dopo decenni diventa creditore netto, col passaggio nel 2008 alla classificazione del debito a "investment grade", uscendo dallo stigma del titolo speculativo.

Anche dopo la fine del secondo mandato, il Brasile è riuscito a resistere alla crisi finanziaria del 2008, e a rimanere economicamente stabile fino al 2014.

Lula condannato per corruzione: una strana vicenda giudiziaria

Secondo la Costituzione post-dittatura non è possibile fare un terzo mandato consecutivo, pertanto avrebbe potuto ricandidarsi solo nel 2014, lasciando il testimone nel frattempo a Dilma Rousseff, suo ex ministro degli Interni (in Brasile, Casa Civil).

Ma nel 2016 Lula viene coinvolto nell'Operação Lava Jato (Operazione Autolavaggio), e viene accusato di aver ricevuto denaro dalla Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, la principale azienda pubblica di idrocarburi.

Nel 2017 viene giudicato colpevole di corruzione, e di aver accettato tangenti per un valore di 3,7 milioni di real. Nello stesso anno perde la moglie.

Nel 2018 si consegna spontameamente alla Polizia Federale, per scontare la pena di 9 anni e mezzo di prigione (aumentata poi a 12 anni).

Nello stesso anno riceve una nuova incriminazione, ma all'improvviso, nel 2019, il Tribunale supremo federale lo scarcera, assieme a tutti i detenuti condannati in secondo grado ma in attesa di sentenza definitiva.

In carcere non potrà partecipare alle esequie per il funerale di suo fratello Genival Inácio da Silva, morto per cancro ai polmoni, e nemmeno del suo nipote Arthur, morto poco dopo di meningite fulminante. Di contro, riceve diverse visite da Janja, ovvero la sociologia Rosângela da Silva. Subito dopo la scarcerazione annuncia di volerla sposare.

E dopo aver fatto 580 giorni di prigionia, nel 2021 il Tribunale lo proscioglie da ogni accusa. A causa di questa vicenza giudiziaria, non ha potuto partecipare alle elezioni del 2018, dato che la Legge Fedina Pulita impedisce a chi è condannato in seconda instanza di candidarsi alle elezioni.

Molti analisti hanno visto questa vicenza giudiziaria un modo per ostacolare il ritorno di Lula alla Presidenza, e per favoreggiare invece l'ex capitano Jair Bolsonaro, il quale otterrà il 55% ai ballottaggi del 2018.

Forse a causa delle sue politiche anti-ambientaliste e del modo con cui ha gestito l'emergenza Covid in Brasile, Bolsonaro ha perso sia alla prima tornata col 43,20%, sia ai ballottaggi perdendo le elezioni per 2,1 milioni di voti.

