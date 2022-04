Una madre del New Hampshire, uno degli stati americani del New England, è stata arrestata per aver ucciso suo figlio di soli cinque anni con il fentanyl, un potentissimo oppioide sintetico, perché secondo lei sarebbe diventato il prossimo Ted Bundy, famoso serial killer. Per chi non lo sapesse Ted Bundy è un famosissimo serial killer americano, responsabile di quasi trenta omicidi, tra il 1974 e il 1978, anche se alcuni pensano che abbiamo cominciato ad uccidere già dagli anni sessanta. Le sue vittime sono state tutte donne. Riusciva ad affascinarle, a circuirle fingendosi disabile e poi le portava in luoghi appartati, abusava di loro e le uccideva. Il serial killer è diventato famoso anche perché tornava sul luogo del delitto per fare sesso con i cadaveri, fino a quando la decomposizione non fosse arrivata ad un livello tale da rendere questo atto completamente impraticabile. Ecco, secondo questa madre assassina, suo figlio di cinque anni sarebbe diventato "il prossimo Ted Bundy" e così ha deciso di disfarsene. Ma scendiamo nei dettagli di questa terrificante storia di cronaca. Omicidio shock: madre 35enne incriminata dell'omicidio del figlio di 5 anni Danielle Dauphinais, 35 anni, è stata incriminata venerdì scorso per l'omicidio di primo grado del figlio di cinque anni, Elijah Lewis. L'omicidio del bambino risalirebbe ad ottobre scorso e Danielle lo avrebbe ucciso con la complicità del suo compagno Joseph Stapf. L'autopsia sul corpo del piccolo Elijah ha dimostrato che il piccolo era stato sottoposto a varie lesioni al viso e sul cuoio capelluto (torture) e anche ad una forte intossicazione fentanyl, oltre a malnutrizione e ulcere. Il corpicino è stato scoperto esattamente il 24 ottobre nella cittadina di Abington, nello stato del Massachusetts, una settimana dopo l'arresto della madre e del suo compagno. La madre assassina avrebbe paragonato suo figlio ad un pericoloso e famoso serial killer del passato: Ted Bundy Qualche mese prima dell'omicidio di suo figlio, esattamente a giugno, Danielle avrebbe scritto ad una sua vecchia amica su Snapchat, che suo figlio sarebbe diventato il prossimo Ted Bundy (dunque un serial killer) e che avrebbe voluto che se ne andasse per sempre. Il piccolo è stato trovato morto nei boschi del Massachussetts. Il bambino dopo essere scomparso il 4 ottobre, è stato ritrovato cadavere il 24 ottobre nell'Ames Nowell State Park ad Abington, Massachusetts - a sole 70 miglia dalla sua casa a Merrimack. Il cadavere è stato ritrovato da un cane poliziotto, 10 giorni dopo che gli investigatori avevano lanciato una ricerca in ben cinque stati. Cosa ha portato una madre a paragonare il figlio di 5 anni ad un terribile serial killer? Paragonare il proprio figlio di cinque anni ad un famigerato serial killer, non ha una spiegazione molto logica. Il famigerato serial killer e stupratore Ted Bundy, a cui questa madre ha paragonato il suo bambino di soli cinque anni, ha rapito, violentato e ucciso una trentina di donne e ragazze minorenni negli anni '70 e forse anche prima e ha fatto sesso più volte con i loro corpi in decomposizione. Danielle avrebbe scritto alla sua amica di sentire dentro di lei di non potersi fidare di suo figlio Elijah, perché urinava sulla sua biancheria da letto e sui suoi vestiti e giocava con le proprie feci. Ha anche scritto alla sua amica: 'Voglio che se ne vada. Non ce la faccio più'; questo secondo quanto riportato dal Globe. Elijah Lewis è stato dichiarato morto per omicidio, dopo essere stato sottoposto ad un'autopsia. Secondo il medico avrebbe subito "violenza e abbandono; malnutrizione e sarebbe stato drogato con del fentanyl". Come ha fatto la polizia ad arrivare ad incriminare la madre della piccola vittima? Gli investigatori, dopo giorni e giorni di ricerche infruttuose, sarebbero stati contattati da una fonte che li avrebbe indirizzati a cercare nell'Ames Nowell State Park, nei boschi. Il suo corpo è stato effettivamente trovato lì, sepolto nel terreno di una zona molto boscosa. Secondo le accuse, Danielle avrebbe ucciso suo figlio tra il 27 settembre 2020 e il 24 settembre 2021, ed è anche accusata di aver chiesto a due o tre persone di mentire e di rendere falsa testimonianza. Lei e il suo compagno sono stati arrestati una settimana prima che venisse trovato il corpo. La prima udienza del processo è fissata per il 28 giugno. Il bambino prima di essere ucciso dalla madre, era già stato abbandonato a sé stesso Il Dipartimento per l'infanzia, la gioventù e le famiglie di Merrimack, la città del piccolo Elijah, avevano già allertato le autorità che quel bambino era malnutrito, abbandonato a sé stesso e che non si vedeva agli incontri con gli assistenti sociali, da mesi. Forse questi avvertimenti sono stati presi sottogamba dalla polizia. L'amica d'infanzia di Danielle che ha ricevuto quei tremendi messaggi, ha riferito al Globe che non parlava da anni con la sua amica, prima di essere ricontattata da quest'ultima su Snapchat, in risposta ad una storia. Le due amiche si sono ritrovate presto a parlare dei loro figli e delle varie difficoltà di madre. Danielle era madre di sei figli, ma Elijah aveva vissuto dal padre in Arizona solo fino a qualche tempo prima la sua sparizione. Le motivazioni dell'affidamento al padre al momento sono sconosciute. La polizia di stato del New Hampshire, prima ha prelevato diversi oggetti dalla residenza di Elijah a Merrimack, e ha cercato il cadavere anche nel lago Naticook con l'aiuto dei sommozzatori prima che fosse trovato morto il 23 ottobre, sepolto in un bosco. Da dove veniva l'assurda convinzione della madre, che suo figlio sarebbe diventato un serial killer? Non si sa precisamente da dove sia potuta arrivare una simile convinzione per questa madre più che trentenne che ha deciso di uccidere uno dei suoi sei figli, avvelenandolo con il fentanyl e poi seppellendolo in un bosco. L'unica cosa certa è la sua confessione alla sua amica: "mio figlio sarà il prossimo Ted Bundy", parlando di un comportamento ingestibile da parte del piccolo. La donna, inoltre, aveva confessato di non sentire alcune legame con lui e di volere che se ne andasse. Le ricerche del piccolo Elijah sono partite non per la denuncia di scomparsa della madre, ma per l'allarme di scomparsa diramato dagli assistenti sociali che non lo vedevano più da mesi. Sia Danielle che il suo compagno sono stati arrestati per omicidio di primo grado e sono in attesa di giudizio.

Imma Duni

Redattrice, content editor e ghost writer, classe 1978.

Laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Bari, ho conseguito un Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, conclusosi con uno stage formativo in Adecco. Dopo aver lavorato per anni come trascrittrice di processi e sedute consiliari, provinciali e comunali, ho iniziato la mia carriera di redattrice lavorando come editor in chief per iNews di Mobinext, applicazione di informazione nazionale, occupandomi direttamente di cronaca, politica, salute, curiosità e tecnologia. Successivamente, ho collaborato come ghost writer per alcuni blog a tema immobiliare e politico, come Lucavitalerealestate e lucavitalepergrosseto, e anche come redattrice per Tabuloid.it e Contocorrenteonline.it.