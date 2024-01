La maledizione di Pompei, come testimoniato dal direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, è tornata a colpire. Vediamo cos'è e chi è l'ultima sfortunata vittima di una credenza antica ma ancora viva.

Maledizione di Pompei cos'è e perché se ne parla tanto

Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, ha annunciato via social che la maledizione ha colpito ancora. Una turista gli ha inviato una lettera perché, dopo aver rubato alcune pietre di pomice durante una visita all'area archeologica, è stata colpita da un tumore. Nella missiva si legge;

Non sapevo della maledizione. Non sapevo che non avrei dovuto prendere delle pietre. Nel giro di un anno mi sono accorta del cancro. Sono giovane e in salute e i medici dicono che è solo 'sfortuna'. Per favore accetti le mie scuse e questi pezzi. Mi dispiace.

Secondo la maledizione di Pompei chiunque si appropri in modo indebito di oggetti dell'area archeologica viene colpito da eventi nefasti. Si tratta di una credenza antica, testimoniata alla perfezione nel libro La maledizione di Pompei. Scaramanzia & archeologia. Storia di piccoli furti e pentimenti dal mondo del giornalista Antonio Cangiano.

Maledizione di Pompei: il problema al di là della superstizione

Come testimonia la lettera ricevuta da Zuchtriegel, sono ancora molte le persone, italiane e non, che credono alla maledizione di Pompei. L'ultima turista che sostiene di essere stata colpita dalla 'punizione', crede che il cancro sia da ricollegare al furto di tre pezzetti di pomice. Riconsegnandoli al parco spera "di guarire". Il direttore, sempre via social, ha così replicato alla missiva:

Cara anonima mittente di questa lettera... le pietre di pomice sono arrivate a Pompei... Ora buona fortuna per il tuo futuro e 'in bocca al lupo', come diciamo in Italia.

Tralasciando la maledizione di Pompei e la relativa superstizione, c'è un problema molto più grande da segnalare. Che siano pietre, sassi, pezzi di mosaici, frammenti di ceramica o altri tipi d reperti, gli addetti ai lavori lamentano di non essere in grado di ricollocarli perché decontestualizzati. Questi gesti, che in realtà sono veri e propri furti, non fanno altro che contribuire alla distruzione dei resti della città invasa dalla lava del Vesuvio nel 79 d.C.