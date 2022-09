“Anche se ho paura lo mangerò comunque", con queste parole il giovane influencer cinese Wang Chan ha annunciato la sua folle impresa: ingerire due vespe vive, una alla volta utilizzando le bacchette come si fa con il sushi.

Il video è diventato in poco tempo virale su Tik Tok tra condivisioni e like ma attenzione, si tratta di una pratica molto pericolosa che non va assolutamente imitata. La reazione cutanea è impressionante.

Ecco il video della star di Tik Tok che ha mangiato due vespe vive

La vita di un influencer è fatta anche di questo: accettare sfide pericolose per guadagnare nuovi followers e like. Ed è proprio ciò che ha fatto Wang Chan; il ragazzo, volto noto del social cinese Douji, ha ingerito non senza esitazione due enormi vespe ancora vive. Facile immaginare le conseguenze di questa folle impresa: il viso del ragazzo si è gonfiato immediatamente, soprattutto le labbra, con dolori insopportabili. Le immagini sono così impressionanti - e disgustose - che dopo poche ore il contenuto è stato rimosso dal social cinese, mentre è ancora disponibile su Tik Tok.

Mangiare vespe, non fatelo per nessun motivo

Troppo spesso il desiderio di farsi notare su Instagram o Tik Tok spinge ragazzi e ragazze a imprese estreme e pericolose. Mangiare insetti vivi, soprattutto se velenosi, è una pratica da non replicare per nessuna ragione. Le conseguenze potrebbero essere pericolose: oltre al gonfiore si potrebbe scoprire di avere un'allergia con conseguente shock anafilattico che, nei casi più gravi, può provocare la morte in pochi minuti.