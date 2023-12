Manovra, via libera all'alba: no alla proroga del Superbonus, salve le pensioni dei medici

Una seduta notturna per l'approvazione della Manovra 2024: la Commissione di Bilancio al Senato ha dato il via libera al testo con alcune novità. No alla proroga del Superbonus, ma sono salve e pensioni per i medici, vengono stanziati nuovi fondi per sostenere le attività e le iniziative contro la violenza sulle donne.

Queste e altre le misure all'interno della bozza della Manovra 2024: ecco le novità dopo l'approvazione in Senato.

Manovra 2024, via libera all'alba: le novità

Erano solo le 5:43 quando la Commissione Bilancio al Senato ha approvato la Manovra 2024 con diverse novità: non c'è la proroga del Superbonus tanto attesa, e sono state salvate le pensioni per i medici.

Con una misura in extremis, infatti, il Governo voleva "concedere" a dirigenti medici e ai docenti universitari del settore sanitario di andare in pensione a 72 anni invece che a 70. Ma il provvedimento è saltato, nonostante possa tornare in auge nei prossimi mesi.

Un emendamento inserito nella bozza della manovra salva dalla possibile decurtazione le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari dalla stretta che rivedrà gli importi al ribasso. E sempre sulle pensioni, verranno penalizzate le uscite anticipate.

Tra le novità più interessanti, sono stati destinati 40 milioni di euro a iniziative contro la violenza sulle donne: dai centri antiviolenza al reddito di libertà.

Manovra, le altre novità sul testo approvato

Ma nella bozza della Manovra 2024 c'è spazio anche per altre misure: il cuore della finanziaria riguarda il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi fino a 35mila euro, che costa almeno 11 miliardi di euro e che consente di ottenere importi più alti in busta paga.

Sono previsti anche 3 miliardi di fondi aggiuntivi sulla sanità e circa 5 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Ci sono poi dei fondi per l'integrazione salariale delle forze armate e delle forze dell'ordine, oltre alla rimodulazione delle risorse per il progetto del Ponte sullo Stretto, e uno stanziamento per gli enti locali in conseguenza delle modifiche apportate alle aliquote Irpef.

A circa 200 Comuni italiani viene concesso più tempo per determinare le aliquote Imu 2023: la scadenza è fissata al 15 gennaio 2024.

Una norma inserita nel test prevede anche la possibilità, per i proprietari di più immobili, di sceglierne uno su cui applicare una cedolare secca sugli affitti brevi al 21% e non al 26%.

Quali sono gli emendamenti bocciati

Tra gli emendamenti bocciati, oltre alla proroga del Superbonus al 2024, c'è anche la proroga dello smart working per i soggetti fragili del settore pubblico, per i quali la scadenza resta fissa al 31 dicembre 2023.

Manovra 2024, quando verrà approvata?

Dopo il via libera della Commissione di Bilancio resta aperto l'iter di approvazione della Manovra 2024.

In attesa del relatore che dovrebbe bollinare il testo nella mattinata del 18 dicembre, si passerà poi in aula a Palazzo Madama a partire dal pomeriggio di mercoledì 20 dicembre con il voto di fiducia fissato per venerdì 23 a metà giornata, per poi arrivare alla Camera dal 27 dicembre e concludere l'iter a Montecitorio entro il 30. I tempi sono stretti.