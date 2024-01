Droga nel caffè per estorcere soldi: ecco chi è la Mantide della Brianza

Lindys Perez Felip, nota come la nuova "Mantide della Brianza", è stata recentemente arrestata a seguito di accuse di lesioni e rapina. Questa figura enigmatica, che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media, si è distinta per un modus operandi particolarmente insidioso e pericoloso.

Chi è Lindys Perez Felip

Lindys Perez Felip, 40 anni, originaria di Cuba e con cittadinanza boliviana, è emersa come la nuova "Mantide della Brianza", una figura che ha suscitato immediato interesse mediatico e sociale. Al momento della cattura, Felip era senza fissa dimora, trovando rifugio temporaneo a Cornate d'Adda.

La sua vicinanza geografica a Tiziana Morandi, nota come la precedente "Mantide della Brianza", ha sollevato ulteriori interrogativi e confronti. La coincidenza dei luoghi di residenza e la somiglianza nei crimini perpetrati da Felip hanno intensificato l'attenzione e la preoccupazione tra i residenti locali e le forze dell'ordine, che si sono trovate a fronteggiare un fenomeno criminale disturbante e apparentemente ricorrente nella regione.

Il piano criminale di Felip

La strategia adottata da Lindys Perez Felip si caratterizzava per una crudeltà e astuzia notevoli. Tramite un sito di incontri, attirava le sue vittime in trappola, fingendosi un'infermiera in cerca di compagnia. Gli incontri si svolgevano all'interno delle auto delle vittime, luogo in cui Felip serviva loro un caffè corretto con benzodiazepine, un potente sedativo utilizzato per stordire le vittime. Questa tattica le permetteva di agire indisturbata, derubando le persone mentre queste erano sotto l'effetto del farmaco.

Due casi di uomini derubati da Felip sono venuti alla luce, evidenziando la pericolosità delle sue azioni. Il primo, un tassista di 52 anni, ha perso il controllo del suo veicolo a causa dell'effetto del sedativo, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche, ma con la perdita dell'incasso giornaliero.

Il secondo caso coinvolge un uomo di 66 anni, che, dopo l'incontro con Felip, a differenza della prima vittima uscita illesa, ha invece subito un grave incidente stradale, riportando seri traumi. Questi episodi sottolineano non solo l'audacia criminale di Felip, ma anche l'importanza della prudenza negli incontri online.

L'arresto di Felip e le conseguenze

L'arresto di Lindys Perez Felip si è svolto in circostanze particolarmente drammatiche, subito dopo l'incidente che ha coinvolto la sua seconda vittima nota. Al momento del fermo, le forze dell'ordine hanno trovato addosso a lei le confezioni del farmaco usato per stordire le sue vittime, fornendo così una prova concreta del suo coinvolgimento nei crimini.

Questo arresto ha messo in evidenza la pericolosità delle azioni di Felip, mettendo in guardia sul rischio intrinseco nell'utilizzo delle piattaforme di incontri online.

La sua abilità nel manipolare e sfruttare le sue vittime riflette vividamente come la criminalità possa manifestarsi in modi insospettabili. Il caso ha stimolato un incremento dell'attenzione e dell'impegno da parte delle autorità nel monitorare attivamente e prevenire episodi simili, intensificando gli sforzi per garantire una maggiore sicurezza e protezione all'interno della comunità.

Leggi anche: Chi è Franca Caffa, l'attivista protagonista del botta e risposta con il carabiniere