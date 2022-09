“Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro”. Con queste parole il suo amico Deejay Enrico Ciriaci ha fatto sapere che Manuel è morto, togliendosi volontariamente la vita. Aveva 35 anni, tatuatore di professione ed ex tronista di Uomini e Donne; in molti lo ricordano per la sua personalità e il suo carattere. La sua presenza nel mondo dello spettacolo era stata breve, il ragazzo aveva infatti preferito allontanarsi e dedicarsi alla sua vera professione. La notizia della morte è stata confermata anche da altri influencer e blogger, tra cui Amedeo Venza:

"Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip".

Chi era Manuel Achille Vallicella, morto a 35 anni

Come abbiamo anticipato, Manuel era diventato un volto noto della televisione grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ne aveva preso parte nel 2016 come corteggiatore di Ludovica Valli la quale non aveva ricambiato il suo interesse. Visto il seguito guadagno dal ragazzo, Maria De Filippi gli offrì il trono nella successiva edizione; Manuel però abbandonò il programma dopo qualche settimana preferendo allontanarsi dai riflettori. Faceva il tatuatore, amava il suo lavoro e godeva anche di una certa fama nel settore. Secondo gli amici più stretti la morte prematura della madre, avvenuta nel 2019 a causa di una malattia, gli aveva inferto un durissimo colpo, come lui stesso aveva dichiarato più volte sui social network:

“Non smetterai mai e poi mai di mancarmi…imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’ENORME vuoto che ha lasciato la tua assenza…"

Oggi la notizia della morte; non si conoscono al momento maggiori informazioni su come sarebbe avvenuta e quale sia stata la ragione scatenante di questa drastica decisione.