Manovra 2024: tutti gli emendamenti su casa, ristrutturazioni e agevolazioni

Le recenti decisioni della commissione Bilancio del Senato hanno portato a significative novità nella Manovra 2024, influenzando direttamente il panorama abitativo in Italia. Dall'IMU agli affitti brevi, numerosi emendamenti sono stati approvati, ridefinendo leggi e scadenze che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno.

Cosa prevede la manovra finanziaria 2024

Un punto cruciale emerso dalla recente revisione della Manovra 2024 riguarda l'Imposta Municipale Unica (IMU). La commissione Bilancio ha preso una decisione significativa, impattando direttamente sulle finanze dei cittadini e sulle dinamiche fiscali a livello comunale. In particolare, il focus è sullo slittamento della pubblicazione delle aliquote a carico dei Comuni, un'azione che ha il potenziale di alterare il quadro fiscale per il prossimo anno.

La scadenza precedente per la pubblicazione delle aliquote era fissata al 30 novembre 2023, ma la commissione Bilancio ha deliberato di estendere tale termine fino al 15 gennaio 2024. Questa proroga rappresenta una mossa tattica volta a fornire ai Comuni il tempo necessario per valutare e adattare le aliquote in risposta alle nuove esigenze fiscali e alle dinamiche economiche in evoluzione.

Parallelamente, un altro elemento di rilievo è la modifica delle scadenze per il versamento della terza rata dell'IMU. Questo aspetto assume particolare importanza in considerazione delle possibili variazioni delle aliquote. Nel caso in cui, con le nuove aliquote, si verifichi una differenza positiva a favore dei contribuenti, questi avranno un prolungamento dei tempi per il versamento. Il nuovo termine sarà fissato al 29 febbraio 2024.

Al contrario, se la differenza risulta negativa o invariata, il calendario dei rimborsi rimarrà invariato. Questo significa che coloro che potrebbero aver versato in eccesso nelle rate precedenti avranno conferma del rimborso secondo le tempistiche precedentemente stabilite.

Cos'è cambiato per gli affitti brevi

La Manovra 2024 introduce significative modifiche anche nella tassazione degli affitti brevi, definiti come quelli della durata massima di un mese. Per coloro che mettono in affitto più di un immobile, la cedolare secca subisce un aumento, passando dal 21% al 26% per le successivi affittate nello stesso anno. Tali cambiamenti mirano a riequilibrare la tassazione su questo settore in rapida crescita.

I sostegni per chi è in difficoltà

Un altro emendamento rilevante riguarda l'approvazione di un fondo di garanzia sui mutui per la prima casa, destinato alle famiglie numerose in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Questa misura punta a sostenere l'accesso all'abitazione per le famiglie con redditi più bassi.

Una parte significativa del bilancio è stata destinata a combattere il disagio abitativo, con un fondo di 100 milioni di euro per sviluppare modelli sperimentali di edilizia residenziale pubblica. Questa iniziativa mira ad affrontare le criticità abitative e a promuovere soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita.

Superbonus 110%: niente proroga in Legge di Bilancio 2024

Tuttavia, una delusione per molti è rappresentata dalla mancanza di una proroga per il Superbonus 110%. Nonostante la richiesta di estendere questa agevolazione fiscale, la Legge di Bilancio 2024 non prevede alcuna proroga, neppure per coloro che hanno già avviato i lavori o che sono prossimi alla conclusione degli stessi.

I passaggi futuri della Manovra 2024

Attualmente, la Manovra 2024 è in fase di approvazione al Senato entro il periodo natalizio. Dopo la pausa natalizia, sarà la Camera a esaminare e approvare il testo prima di Capodanno, garantendo una rapida approvazione della Legge di Bilancio 2024 per evitare l'esercizio provvisorio. I cittadini e gli operatori del settore edilizio dovranno prepararsi alle imminenti modifiche che influenzeranno il settore immobiliare a partire dal prossimo anno.