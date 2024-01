Marco Cappato: chi è, età, carriera politica, malattia, Associazione Luca Coscioni

Chi è Marco Cappato? Il suo nome è tra i più noti della politica viste le sue continue battaglie sull'Eutanasia e le varie azioni di disobbedienza civile. Di recente gli è stata diagnosticata una patologia seria ma non grave per la quale si è sottoposto ad un intervento chirurgico.

Chi è Marco Cappato: età, carriera politica, disobbedienza civile

Marco Cappato è nato a Milano il 25 maggio 1971, attualmente ha 52 anni. Dopo il diploma di Liceo Classico conseguito presso il Liceo Ginnasio Zucchi di Monza, Cappato ha studiato Economia alla Bocconi e si è laureato a pieni voti nel 1994 con una tesi sulle strategie di internazionalizzazione delle imprese non profit.

A partire dal 1991 ha iniziato a militare in politica con i Radicali e il suo primo incarico internazionale risale al 1995, quando si è trasferito a Bruxelles per collaborare con il Gruppo dell'Alleanza Radicale Europea e gli eletti della Lista Pannella al Parlamento europeo.

Nel 1997 e nel 1998 si è trasferito a New York City in qualità di responsabile del Partito Radicale Transnazionale alle Nazioni Unite.

Nel 1999 è stato eletto per la prima volta al Parlamento Europeo portando a termine il suo mandato nel 2004. Lo stesso ruolo lo ha ricoperto dal 2006 al 2009 durante la sesta legslatura europea.

Oggi Cappato continua a militare in politica ed è tesoriere dell'associazione Luca Coscioni.

Tra le sue battaglie politiche figurano: la legalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito.

Marco Cappato è stato anche protagonista di diverse azioni di disobbedienza civile. Nel 1996 fu arrestato a Bruxelles, in Belgio, durante una protesta contro la censura giornalistica. Nel 2001 fu invece arrestato a Manchester, in Inghilterra, durante un'azione di disobbedienza civile riguardo al possesso di cannabis. Nel 2007 fu arrestato a Mosca per aver partecipato ad un Gay Pride.

Nel 2017, invece, si è autodenunciato per aver accompagnato Dj Fabo in Svizzera che ha fatto ricorso al suicidio assistito. Anche nel 2022 si è autodenunciato dopo aver accompagnato Elena, una donna Veneta, in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito.

Come si vota Marco Cappato

Marco Cappato si è candidato alle ultime elezioni suppletive del Comune di Monza che si sono tenute tra il 22 e il 23 ottobre 2023 per occupare il collegio di Monza al Senato, rimasto vacante dopo la morte dell'ex presidente e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Solo i residenti nella città di Monza hanno potuto votare per Cappato che però ha perso contro il suo avversario politico Adriano Galliani.

Cosa è successo a Marco Cappato: il malore e la diagnosi medica

All'inizio del mese di gennaio 2024, Marco Cappato è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava ad Aosta. Ricoverato d'urgenza, gli è stata diagnosticata una patologia cardiaca che ha creato uno screzio ischemico neurologico.

Cappato, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Parini di Aosta, aveva dichiarato:

Sono stato dimesso oggi, dopo essere stato ricoverato in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento.

Come contattare l'Associazione Luca Coscioni, di cui Cappato è tesoriere

Marco Cappato collabora con l'Associazione Luca Coscioni, che, come si legge sul sito ufficiale, è stata fondata da Luca Coscioni, un economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006, è un’associazione no profit di promozione sociale.

Per mettersi in contatto con l'Associazione bisogna cercare la voce contatti presente sul sito ufficiale e seguire le indicazioni fornite.

