Chi è Marco Marsilio, il Governatore uscente che ha vinto le elezioni in Abruzzo

Il governatore uscente Marco Marsilio viene confermato dai cittadini: è lui il vincitore delle elezioni regionali in Abruzzo.

Marco Marsilio è stato riconfermato governatore dell'Abruzzo: è lui ad aver vinto le elezioni regionali ottenendo circa il 53% dei voti, contro il 46% dello sfidante Luciano D'Amico, appoggiato dalla coalizione del campo largo. Fratelli d'Italia festeggia una grande vittoria.

Scopriamo chi è Marco Marsilio e perché ha ottenuto nuovamente la fiducia dei cittadini abruzzesi.

Marco Marsilio ha vinto le elezioni in Abruzzo

Vittoria storica per Marco Marsilio, che ha ottenuto più del 53% dei voti dei cittadini alle elezioni regionali in Abruzzo, superando lo sfidante Luciano D'Amico e riconquistando la fiducia dei cittadini: è lui il governatore della Regione confermato dalla maggioranza.

Per Giorgia Meloni questa è una vittoria storica, in quanto Marsilio è "il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato", scrive la premier sui social.

La vittoria di Marsiglio è un "motivo di grande orgoglio" scrive ancora Meloni, ringraziando i cittadini che hanno voluto dare fiducia al governatore uscente "e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che si conferma maggioritario".

Chi è Marco Marsilio, il governatore dell'Abruzzo

Marsilio è nato a Roma nel 1968, ed è stato sin da giovane un militante in politica dagli anni del liceo nel Movimento Sociale Italiano, per poi diventare esponente di Alleanza Nazionale.

Sposato con Stefania Fois, impiegato in un'azienda privata e docente universitario a contratto, ha iniziato la carriera politica da giovanissimo: dal 1996 al 2000, infatti, è stato vicepresidente di Azione Giovani.

La sua carriera vanta numerosi eventi e cariche politiche: Marsilio, infatti, è stato consigliere comunale a Roma dal 1997 al 2008 (per tre mandati), ma anche deputato con il Popolo della Libertà. Ha partecipato alla scissione del PdL e alla creazione di Fratelli d'Italia, di cui è diventato nel 2015 coordinatore per la regione Lazio.

Nel 2018 è stato eletto in Senato, una carica che manterrà per circa un anno fino a quando quando verrà eletto governatore in Abruzzo e sarà costretto a rinunciarvi.

Aveva già vinto le elezioni in Abruzzo nel 2019, diventando il primo governatore di Regione di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni e ad oggi si è riconfermato tale con più del 53% dei voti.

La vita privata di Marco Marsilio

Il governatore dell'Abruzzo è sposato con Stefania Fois e ha una grande passione per lo sport: corsa, moto, ciclismo. Ha corso tre volte la maratona di New York e le classiche italiana: Roma, Firenze, Venezia.

Tifa la Juventus, ma il suo sogno è portare i mondiali di ciclismo del 2029 in Abruzzo.

Mancavano ancora un centinaio di voti da scrutinare, ma il risultato era già delineato: Marco Marsilio aveva ormai il 53% dei voti contro il 46% dell'avversario, la vittoria era confermata.

Il governatore uscente è stato riconfermato dai cittadini e non appena appresa la notizia della vittoria, Marsilio ha voluto esprimere ai cittadini la sua gratitudine per la fiducia conferita:

il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l'onore di guidare la Regione per altri 5 anni, mai nei 30 anni precedenti una amministrazione uscente era stata confermata per il secondo mandato. È stata scritta una pagina di storia ed è stato abbattuto un altro muro.

Ma non poteva mancare nemmeno la stoccata del centrosinistra, il cui candidato Luciano D'Amico ha perso le elezioni con 7 punti di differenza: