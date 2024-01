Pochi indizi ma tanti sospettati per la morte di Maria Antonietta Panico: chi era e come è morta.

Chi era Maria Antonietta Panico? La donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Trento e il caso è diventato un vero e proprio giallo in quanto gli inquirenti fanno fatica a trovare un colpevole. Intanto le indagini vanno avanti e sono spuntate alcune testimonianze che fanno pensare ad un omicidio in piena regola.

Chi era Maria Antonietta Panico: la donna è stata trovata morta nella sua abitazione

Maria Antonietta Panico era originaria della regione Puglia e viveva da anni a Trento. Aveva 42 anni e di professione era una consulente in patronati e Centri di assistenza fiscale (Caf). Da alcuni mesi aveva lasciato il proprio lavoro e, stando alle parole di alcuni vicini:

Da qualche tempo la vedevamo consumata. Era diventata l’ombra di se stessa.

La vittima di questo caso di cronaca nera ha tentato anche la carriera politica candidandosi per la prima volta alle elezioni provinciali del 2018, successivamente alle elezioni comunali di Trento nel 2020.

Panico aveva una figlia di 16 anni ed è stata proprio lei ad avere il sospetto che potesse essere successo qualcosa alla madre perché non rispondeva da alcuni giorni alle telefonate e ai messaggi. La vittima aveva un ex marito, padre della figlia, che ha scoperto il suo cadavere nell'abitazione di via Vicenza, a Trento. Maria Antonietta Panico ha avuto anche un compagno, con il quale ha interrotto la frequentazione circa due anni fa.

La 42enne, come abbiamo già anticipato, è stata trovata senza vita dall'ex marito. La particolarità di questo caso è che la donna, ad una prima analisi degli inquirenti, non riporta ferite da taglio ne segni di violenza, ma comunque sono state trovate delle tracce di sangue sul letto su cui giaceva il suo cadavere.

Le indagini

Gli inquirenti stanno facendo fatica a trovare un colpevole, ammesso che ci sia. Quelle macchie di sangue senza alcuna ferita hanno complicato le indagini e a questo punto non si può escludere più nulla.

Sul caso stanno indagando il Pubblico ministero Foiera della Procura della Repubblica di Trento e i militari dell'arma dei carabinieri. Sulla salma è stata già disposta l'autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso di Maria Antonietta Panico.

Le forze dell'ordine hanno già provveduto ad interrogare tutte le persone vicine alla vittima, tra cui ovviamente l'ex marito che è stato il primo a trovare il corpo senza vita.

I vicini, già citati in precedenza, hanno aggiunto un altro dettaglio estremamente rilevante:

In più occasioni abbiamo sentito anche grida e litigi.

I sospetti sono caduti anche sull'ex fidanzato di Maria Antonietta Panico perché in passato era stato necessario il ricorso alla magistratura con un provvedimento di divieto di avvicinamento per l’uomo.

Gli inquirenti hanno avuto accesso ai tabulati telefonici per capire se qualche messaggio o qualche telefonata possano essere d'aiuto nell'indagine ampliando il campo di ricerca.

