Come è possibile che una candidata sia riuscita a passare alla Camera nel collegio uninominale di Marsala senza aver mai fatto campagna elettorale in Sicilia? Questo è uno dei misteri che aleggia attorno all’elezione di Marta Fascina, politica, deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi.

Chi è Marta Fascina?

Ma chi è la nuova deputata eletta alla Camera dei Deputati e all’uninominale di Marsala? In un nostro recente articolo abbiamo cercato di delineare a grandi linee la vita politica della compagna di Berlusconi e, secondo la collega Arianna Giago, “Marta Fascina entra in politica molto giovane a soli 28 anni, passando proprio per il corridoio di Forza Italia di cui diviene deputata, cosa che non manca di attirare anche qualche polemica.”

“Viene eletta nel 2018 e da quel momento in poi la sua presenza in Parlamento è sempre ben composta, ma probabilmente per non alimentare voci, mai troppo esposta. Successivamente assume i ruoli di Segretario IV Commissione Difesa e di Responsabile della Sicurezza del Gruppo Forza Italia.”

Insomma, si tratta di una donna non del tutto estranea al mondo politico e sempre molto vicina al partito Forza Italia e al presidente Berlusconi. Una delle polemiche che al momento la riguardano è che sia riuscita a passare al collegio uninominale di Marsala senza essere mai stata in città. Come è possibile?

I risultati (incredibili) della Fascina, senza sforzo!

Ieri, 25 settembre, Marta Fascina si è recata alle urne insieme a Silvio Berlusconi, mano nella mano. Vicino al marito la vediamo visibilmente molto imbarazzata e spaesata, ma protetta. Appunto, protetta dal leader di Forza Italia.

La compagna di Silvio Berlusconi durante tutta questa campagna elettorale non si è mai vista nella città siciliana.

E mentre prosegue lo spoglio elettorale, il dato è ormai certo - sono state scrutinate 410 sezioni su 455 - e vede Fascina, appoggiata dal centrodestra, avanti con 52.184 voti (equivalenti al 36,2%), con un vantaggio ormai incolmabile di nove punti percentuali sulla seconda candidata, la grillina Vita Martinciglio, che ha raccolto 39.396 preferenze (27,3%). Terzo è Antonio Ferrante del centrosinistra con 25.589 voti (17,8%).

Un risultato raggiunto senza sforzo, senza sacrificio, senza nessun comizio o campagna elettorale. Il fatto è questo: Marta Fascina è stata eletta a Marsala “solo” perché è la compagna di uno degli uomini più influenti d’Italia.

È molto triste constatare la superficialità dei cittadini, ed è molto triste constatare come le donne abbiano ancora la necessità di appoggiarsi a uomini influenti per emergere.

A sfogarsi è anche il candidato del Partito Democratico, Antonio Ferrante, arrivato terzo al collegio uninominale di Marsala:

Io sono arrivato terzo nonostante abbia girato per settimane nel collegio, Marta Fascina è stata eletta senza averci mai messo piede. Io ho fatto una bellissima campagna elettorale, ho avuto 28 mila voti – dice Ferrante, aggiungendo - Noi abbiamo fatto un lavoro straordinario, io ho girato 22 comuni su 26 del collegio, ma l'effetto nazionale è quello. Un collegio di 400 mila elettori non puoi raggiungerlo tutto.

Ma quale sarebbe stata la risposta di Marta Fascina alle polemiche che la riguardano? In un'intervista a Libero, risponde così:

È stata una decisione del partito condivisa con il nostro instancabile coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, una decisione che ho accettato con entusiasmo ed orgoglio. La Sicilia è una regione meravigliosa, che conosco sin dai tempi, quando ero piccola, mio padre mi ci portava in vacanza

Chissà se i cittadini marsalesi riusciranno mai a vederla in città, se nel ruolo di politica o come semplice turista. In ogni caso, sarà sicuramente la benvenuta.

Altri vip che hanno vinto le elezioni

Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice storica di Forum, è stata eletta alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Molfetta, comune pugliese. Da Mediaset a Montecitorio, la Dalla Chiesa è stata fortemente voluta da Silvio Berlusconi nella spartizione dei collegi pugliesi, tanto da essere stata bollata come “paracadutata”, etichetta respinta dalla stessa candidata:

Non sono stata catapultata in Puglia. La conosco benissimo, palmo a palmo, da tanti anni. Ci ho anche lavorato, poi qui si sono conosciuti mia madre e mio padre: le origini della mia famiglia nascono proprio a Bari, dalla caserma dei carabinieri sul lungomare

Altra vip a vincere un seggio al Senato è Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, candidata con Sinistra-Verdi:

Non deluderò chi mi ha votato, sarò voce degli ultimi. La mia storia è partita il 22 ottobre 2009. – ha commentato Ilaria Cucchi - Siamo partiti da lì, con Fabio Anselmo, e insieme a lui abbiamo cambiato il corso degli eventi nel nostro processo. Non dimentico chi sono e da dove vengo. Mi sento di fare una promessa a coloro che mi hanno votata. Non vi deluderò!

