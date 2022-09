Deputata alla Camera per Forza Italia dal 2018, da qualche anno Marta Fascina è anche la compagna o la quasi-moglie a voler essere più precisi, del leader del partito, Silvio Berlusconi.

Nonostante la sua posizione in politica e la sua chiacchieratissima relazione la portino inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento dei più curiosi, le informazioni su di lei sono sempre state molto risicate. Oggi però possiamo conoscerla un po' meglio.

Ecco allora tutto quello che sappiamo su Marta Fascina a partire dai pochi dati sulla sua biografia fino ad arrivare alla sua carriera, che nel corso del tempo le ha permesso di accumulare anche un vasto patrimonio.

Chi è Marta Fascina, biografia

Marta Antonia Fascina (questo il suo nome completo), nasce il 9 gennaio del 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma cresce nella provincia di Napoli, a Portici. Dei suoi genitori si sa molto poco se non che il padre lavora in tribunale, mentre la madre è un'insegnante di lingue.

Finito il liceo Fascina decide di proseguire gli studi in ambito umanistico e si trasferisce a Roma per frequentare l'Università La Sapienza, dove consegue la laurea in Lettere e Filosofia.

Entrata nel mondo del lavoro e ben prima di conoscere Berlusconi, riesce a trovare alcuni impieghi nelle testate giornalistica, come quella de Il Giornale e negli uffici stampa e nelle pubbliche relazioni come quello più noto nell'ufficio comunicazioni dell'AC Milan, squadra di cui lo stesso Cavaliere non solo è un gran tifoso, ma di cui è anche stato presidente. E dal calcio alla politica, per Marta, il passo è breve. Nonostante la giovane età.

La carriera in politica e l'esposizione mediatica

Marta Fascina entra in politica, dicevamo, molto giovane a soli 28 anni, passando proprio per il corridoio di Forza Italia di cui diviene deputata, cosa che non manca di attirare anche qualche polemica.

Viene eletta nel 2018 e da quel momento in poi la sua presenza in Parlamento è sempre ben composta, ma probabilmente per non alimentare voci mai troppo esposta. Successivamente assume i ruoli di Segretario IV Commissione Difesa e di Responsabile della Sicurezza del Gruppo Forza Italia.

Nonostante la sua carriera lavorativa sia iniziata in qualche modo nell'ambito della comunicazione, i suoi social network raccontano pochissimo di lei e moltissimo invece di Berlusconi o Forza Italia e lo si può notare sin da subito sbirciando sul suo profilo Instagram dove solo rare volte appare con tutto il vanto della sua età.

Il matrimonio con Silvio Berlusconi

E a proposito di età, impossibile non notare quanto la Fascina sia nettamente più giovane del compagno. Tra lei e Berlusconi (classe 1936) corrono ben 54 anni di differenza. Per i due comunque non sembra mai essere stato un problema.

La loro relazione è iniziata subito dopo la fine di quella tra Berlusconi stesso e Francesca Pascale, oggi sposata con la cantante Paola Turci. E nonostante siano stati pizzicati più volte insieme, la coppia ha sempre voluto mantenere su di sé il più stretto riserbo, facendo trapelare così poche informazioni da sembrare quasi solo pettegolezzi effimeri.

Nel 2022 arriva il loro "non-matrimonio", come è stato definito poiché si è trattato solo di una festa un po' più pomposa, all'americana come l'ha chiamata lo stesso Berlusconi, senza alcun valore religioso e giuridico. La cerimonia è stata celebrata nella lussuosa Villa Certosa, la dimora sarda del politico.

Il patrimonio accumulato dalla Fascina

Ma quanto guadagna Marta Fascina? Difficile stabilirlo al centesimo, possiamo però fare una stima grazie ad alcune informazioni pubbliche per quanto riguarda gli stipendi, in generale, dei politici.

Sappiamo per esempio che come deputata, Fascina percepisce uno stipendio di più di 13mila euro mensili formati da un'indennità netta pari a 5.000 euro al mese. A questi si aggiungono una diaria di più di 3.000 euro e una serie di rimborsi spese, anche questi superiori alla cifra appena citata.

Il suo patrimonio inoltre, nel 2021 raggiungerebbe la cifra totale di 101.811 euro. A questi poi si aggiungono tutti gli agi di essere la compagna di uno degli uomini più ricchi d'Italia.