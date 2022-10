Oggi, 31 ottobre 2022, ci sarà il primo Consiglio dei ministri del nuovo premier Giorgia Meloni. Tra le questioni su cui ci si esprimerà - giustizia e bollette - il Covid-19 non passa ovviamente inosservato. Nei giorni scorsi si è parlato di un allentamento delle misure restrittive, mascherine comprese, fino a ipotizzare la fine dell'obbligo vaccinale anche per il personale sanitario. Tutte misure che saranno oggetto di discussione nelle prossime ore.

Vediamo le novità introdotte e tutti i cambiamenti che porteranno nella nostra quotidianità.

Giorgia Meloni dice stop alle mascherine

Il Covid è una realtà che ancora ci appartiene, e anche oggi, 31 ottobre 2022, il fatidico giorno del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni discuterà a riguardo, ufficializzando le misure che rivoluzioneranno il mondo della sanità. Era già nell’aria il futuro cambiamento in materia Covid-19, e da oggi prenderà avvio. Abolito il bollettino quotidiano dei contagi - rimpiazzato da quello settimanale -, Giorgia Meloni dice addio anche alle mascherine in ospedale, nelle strutture sanitarie e Rsa, dove ancora vigeva l’obbligo. Infatti, dal 31 ottobre 2022 l’obbligo scadrà definitivamente, decretando un nuovo passo per un "progressivo ritorno alla normalità’’, come sostiene il ministro della Salute Orazio Schillaci.

"Oggi la malattia da Covid è completamente diversa da quella che c’era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore libertà’’, aggiunge Schillaci. Dunque, più che su obblighi o divieti, si decide di puntare sulla responsabilità di ciascun individuo, che resta comunque invitato a indossare la mascherina in caso di assembramenti in luoghi chiusi, come in ambito lavorativo e sui mezzi pubblici.

Di fronte a tale novità, come sottolineano i tecnici, è importante ricordare che le mascherine non dovranno essere totalmente abbandonate, in quanto potrebbero essere utili per proteggere i pazienti da eventuali infezioni, non per forza associate al Covid.

Addio alle multe ai no vax

Un’altra importante novità cambierà il mondo della sanità, novità di cui già si era parlato in precedenza. Infatti, il nuovo governo vira verso la sospensione delle multe ai no vax oltre la soglia dei cinquant’anni. In particolare, verrà introdotta una moratoria che interromperà, fino al 30 giugno 2023, l’attività dell’Agenzia delle Entrate concernente il pagamento delle multe di 100 euro agli ultracinquantenni senza la terza dose, o che non hanno terminato il ciclo vaccinale prima del 15 giugno 2022.

Aboliti i vaccini obbligatori

Oltre alle misure sopra citate, il nuovo premier annuncia anche la fine dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Si tratta di un cambiamento fondamentale che verrà ufficialmente introdotto a partire dal 31 dicembre 2022: si fermano dunque le procedure che garantiscono la sospensione del personale no vax, dato che i procedimenti terminerebbero con l’inizio del nuovo anno.