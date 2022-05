Kondo, uomo giapponese 40enne, nel 2017 ha sposato la sua amata Miku. Ma sua moglie non è una persona bensì un ologramma! Il matrimonio, però, sta per finire perché il software dell'ologramma, che teneva in vita Miku, non potrà più funzionare perché scaduto. Scopriamo i dettagli nell'articolo seguente!

Quello che stiamo per raccontare non è il primo matrimonio davvero "particolare" avvenuto nel mondo, ma è il primo matrimonio finito per la scadenza di un software!

In Giappone, nel 2017, fu celebrato un matrimonio di un uomo con una donna non in carne e ossa. Sua moglie, infatti, si chiama Miku ed è un ologramma! Questo matrimonio, però, sta per terminare nonostante il grande amore tra i due.

Ma scendiamo nei dettagli e capiamo come è avvenuto questo matrimonio e per quale motivo sta per terminare.

Kondo e Miku: un amore virtuale tra uomo ed ologramma

Il marito si chiama Kondo e solo qualche hanno fa (nel 2017), una cantante virtuale che fa parte di un famoso anime giapponese.

L'uomo ha deciso di sposare un ologramma di nome Miku, ma ora questo matrimonio sta per terminare, perché il software dell'ologramma, che teneva in vita Miku, non potrà più funzionare perché scaduto. Questo significa che Kondo non potrà più interagire e parlare con la sua Miku.

Scopriamo i particolari di questo "singolare" matrimonio.

Matrimonio con ologramma: il marito non potrà più parlare con sua moglie!

Dopo un matrimonio lungo 5 anni le malelingue affermano che potrebbero non esserci più argomenti di conversazione tra i due. Ma il problema, in questo caso, non è affatto questo.

Kondo, un giapponese di 40 anni, si è sposato nel 2017 con un ologramma di nome Miku, che rappresenta un personaggio dei cartoni animati. Il software, però, che tiene in vita Miku, è scaduto! Come farà adesso Kundo?

Hatsune Miku, questo il nome completo della moglie virtuale, ha fatto breccia nel cuore di Kondo a tal punto che l'uomo, attratto da anni dai personaggi di fantasia, ha deciso di sposarla.

Il matrimonio di Kundo con l'ologramma sta avendo problemi "tecnici"

La moglie di Kondo sta affrontando problemi "tecnici", che attualmente impediscono all'uomo di parlare con lei, perché la tecnologia che li ha fatti incontrare adesso li sta costringendo a separarsi. Senza il software, infatti, Kondo e Miku non potranno più interagire e l'uomo è disperato.

Il matrimonio di Kondo con Miku nel 2017 ha fatto scalpore. La persona amata, infatti, non era una creature in carne e ossa, ma una figura virtuale, un ologramma. Alla cerimonia parteciparono ben 39 invitati.

Le persone che si innamorano di personaggi di fantasia e non di persone reali sono chiamate fittosessuali.

Kondo finora avrebbe comunicato con Miku usando un ologramma tridimensionale proiettato in un cilindro. "Il mio amore per Miku non è cambiato”, ha detto Kondo “Ho tenuto la cerimonia di matrimonio perché pensavo di poter stare con lei per sempre”.

Per Kondo la realtà è troppo dolorosa (è stato spesso anche bullizzato dalle donne) ed è per questo che ha deciso di rifugiarsi in un mondo di fantasia, sposando un ologramma.

Chi è la moglie "ologramma" di Kondo?

Hatsune Miku è la moglie virtuale di Kondo, che lui considera l'amore della sua vita. In occasione della cerimonia nuziale, Miku è stata rimodellata come una bambola di pezza ed è stata messa a sedere accanto allo sposo durante la cerimonia e ha ricevuto una fede nuziale.

Secondo i media giapponesi, la bambola dorme ad Akihiko Kondo nel letto matrimoniale, mentre per parlare con lei, Kondo usa un ologramma in una capsula di vetro.

Precisiamo che questo matrimonio non ha alcun valore legale, ma sicuramente ha un enorme valore sentimentale per Kondo.

Adesso il matrimonio si ritrova al capolinea: Kondo, infatti, non può più parlare con Miku, perché il software dell'ologramma, che è sviluppato dalla Gatebox, è scaduto. Nonostante questo, Kondo si dichiara ancora innamoratissimo di Miku.

Il matrimonio con l'ologramma non è l'unico matrimonio strano verificatosi nella storia

A San Jacinto Amilpas a Oaxaca, in Messico, molte ragazze hanno deciso di sposare "alberi", più come simbolo di protesta contro la deforestazione illegale e per promuovere la consapevolezza del valore degli alberi, che per amore vero e proprio,

Alcune donne messicane in abito da sposa hanno simbolicamente detto di sì a un albero. Gli stessi tipi di matrimoni si sono tenuti anche in Perù, come celebrazione per ringraziare Madre Terra.

Successivamente questi matrimoni simbolici si sono trasformati in una campagna di protezione ambientale. Negli ultimi anni si sono celebrati questo tipo di matrimoni anche in Argentina e Colombia. Le celebrazioni si basano su antiche usanze Inca e durante il procedimento vengono piantati anche nuovi alberi.

Un bodybuilder non ha sposato un ologramma, ma ha deciso di sposare la sua bambola del sesso!

La ama sin dal 2019 e i suoi occhi a cuoricino non ingannano. Un bodybuilder di nome Yuri Tolochko, nel 2019 ha potuto finalmente sposare la sua amata Margo, la sua bambola del sesso.

Lo sposo kazako si dice molto felice di questa sua scelta. Lui si descrive come pansessuale, cioè può innamorarsi di chiunque e in svariati modi. Non importa se di una persona, di un'immagine, di una bambola. Gli aspetti di genere e l'orientamento sessuale non sono così importanti per lui.

Lui ama stare con Margo e ama fare sesso con lei. L'ha incontrata per la prima volta in una discoteca e da allora ha sentito di non poterne più fare a meno. L'avrebbe sposata anche prima, ma hanno dovuto rimandare la cerimonia a causa del Covid.

Yuri dice di Margo: "ha un'anima così tenera dentro", ma può anche "maledire". A volte Margo è anche insicura. Yuri racconta che quando l'ha presentata per la prima volta al mondo, attraverso una foto su un giornale, è stato molto criticato e questo ha causato dei complessi a Margo. Ecco perché ha deciso di pagarle un'operazione di chirurgia estetica avvenuta in una vera clinica, con veri medici, ha raccontato l'uomo.

Un'altra caratteristica speciale di Margo, secondo Yuri, è che può sopportare alcune cose durante il sesso che altre non sopporterebbero, come torture e dominazione.

La cerimonia è stata classica, lui in smoking e lei in abito bianco. Gli sposi si sono scambiati le fedi, hanno rispettato la tradizione del primo ballo e hanno festeggiato con gli ospiti fino alle prime ore del mattino.

Per inciso, il kazako non è la prima persona a sposare una bambola: Everard Cunion ha sposato una bambola di silicone nel Regno Unito nel 2012. E nel 2015, un giapponese di 28 anni ha fatto notizia quando lui, che era malato terminale di cancro, ha sposato una bambola del sesso. Il ragazzo ha spiegato la sua scelta dicendo di non voler sposare una donna vera per non lasciare una vedova in lutto dopo la sua morte.

Matrimonio con oggetti, ologrammi, alberi: cosa ne pensa l'esperto?

Eric Hegmann, counselor di coppia, coach di Parship e fondatore della Modern Love School, dove offre corsi online su argomenti relazionali, dichiara: "Le persone possono davvero innamorarsi degli oggetti. Questo va oltre un feticcio; c'è una vera e propria connessione che le persone descrivono come amore".

L'amore per un essere vivente, come un animale domestico, che viene vissuto come membro della famiglia è più socialmente accettato, meno spesso quando l'animale sembra avere priorità sul partner o diventa il sostituto di un partner in una relazione.

Ancora più difficile da immaginare l'amore per un oggetto o per qualcosa di virtuale, come un ologramma o un'intelligenza artificiale. Ma anche in queste "strane" relazioni, secondo il dottor Hegmann, si attivano le stesse regioni del cervello che si attivano nell'innamoramento.

Secondo il dottore, da un punto di vista terapeutico si può dedurre che queste persone abbiano paura di impegnarsi in relazioni interpersonali per timore di possibili traumi derivanti da qualsiasi connessione emotiva con un'altra persona.