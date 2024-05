Cosa sia successo davvero a Miami la notte del 24 febbraio 2024 non è ancora chiaro. Nel rapporto della polizia emergono dettagli incongruenti con il racconto del giovane italiano finito in manette. Dall’Italia intanto la famiglia lo difende e denuncia i maltrattamenti subiti dagli agenti americani. Ecco cosa aveva fatto Matteo Falcinelli la notte dell’arresto.

Cosa aveva fatto Matteo Falcinelli?

Arresto controverso e accompagnato da numerose polemiche quello di Matteo Falcinelli, studente 25enne di Spoleto fermato e portato in carcere dagli agenti di Miami la notte del 24 febbraio 2024. Il sito del Quotidiano Nazionale ha pubblicato il video registrato dalla bodycam indossata da uno degli agenti coinvolti, in cui si vedono i poliziotti legare insieme i polsi e le caviglie di Falcinelli. Ma cos’è successo davvero quella sera?

Matteo Falcinelli è entrato al Dean’s Gold, uno strip bar a Nord di Miami. Secondo la famiglia del 25enne, credeva si trattasse di un bar normale e non di un locale frequentato da sex worker. Matteo ha raccontato di aver trascorso una serata tranquilla, fino a quando uscito dal bagno si è accorto di non avere più due cellulari. Nel locale ha conosciuto una ragazza, con la quale stava per bere un drink ed è lei ad avvisarlo che i suoi telefoni sono stati ritrovati all’ingresso. Una volta recuperato e tornato al bancone, i ricordi di Matteo si fanno confusi. Teme di essere stato drogato, tanto da non ricordare neppure come è arrivato all’uscita del bar, dove lo stava già aspettando una pattuglia della polizia.

La ricostruzione degli agenti non sarebbe la stessa. Stando a quanto emerso dal rapporto della polizia di Miami, Matteo avrebbe creato problemi nel locale e, per questo motivo, era stato persino sbattuto fuori. Gli avvocati di Falcinelli prendono le distanze e dichiarano che nel locale gli sarebbe stata offerta la compagnia di una donna per 500 dollari. A quel punto, non è chiaro se il ragazzo abbia rifiutato di pagare o abbia pagato e poi chiesto indietro la somma. Dopodiché si sarebbe accorto di aver smarrito i cellulari, poi ritrovati, e ci sarebbe stata una discussione con il buttafuori.

Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, il locale ha avvertito la polizia. Una volta arrivati, gli agenti hanno accompagnato il ragazzo all’esterno e lì lo hanno arrestato dopo un altro battibecco. Il giovane, a detta della polizia di Miami, avrebbe provato a opporre resistenza e per questo è finito in manette. Pare che Falcinelli volesse indietro i 500 dollari spesi. Matteo però continua a difendersi: è convinto di non pagato quella cifra e spiega che l’unica richiesta avanzata sia stata la restituzione dei due cellulari.

Che reato ha commesso Matteo Falcinelli?

Mentre si cerca di fare chiarezza sulla reale dinamica dei fatti, Matteo Falcinelli resta in carcere negli Usa. Il 25enne italiano viene accusato di resistenza a pubblico ufficiale, opposizione all’arresto senza violenza e “trespassing”.

Quest’ultimo è un reato contestato a chi dopo essere stato allontano da un locale non intende andarsene o prova a rientrarvi. Stando a quanto stabilito in seguito al suo arresto, i capi di imputazione a carico di Matteo verranno meno una volta che lo studente avrà seguito e terminato una sorta di programma rieducativo chiamato PTI (Pre trail intervention).

Chi è la mamma di Matteo Falcinelli?

A schierarsi in difesa di Matteo Falcinelli è la sua famiglia, che dall’Italia chiedono di poter presto riabbracciare il figlio.

Vlasta Studenicova, madre di Matteo Falcinelli, è intervenuta ai microfoni di Agorà, programma in onda su Rai3. La donna ha descritto le difficoltà affrontate dal figlio e racconta:

La prima cosa che mi ha detto che mi ha commosso molto è che, con le lacrime negli occhi, mi ha detto: “Mamma quello che ho vissuto è stato terribile“. Ha tentato il suicidio più volte. Matteo rientrerà in Italia a breve. poi ritornerà per il semestre estivo.

