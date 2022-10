Continuano i dubbi e le incertezze nel centrodestra sui nomi a cui affidare alcuni dei Ministeri più importanti nel prossimo esecutivo. Tra gli incarichi ancora in bilico c'è quello di Ministro dell'Interno, il dicastero più ambito dalla Lega, che vorrebbe a capo del Viminale il suo leader, nonché ex del ruolo, Matteo Salvini. Giorgia Meloni appare riluttante all'idea del leader della Lega di nuovo a capo del Ministero dell'Interno ed è per questo che nelle ultime ora è iniziato a circolare il nome di Matteo Piantedosi, nome favorito dalla Meloni ma noto e vicino allo stesso Salvini.



Ma chi è Matteo Piantedosi? Ecco la sua carriera politica e vita privata.

Chi è Matteo Piantedosi: breve biografia

Matteo Piantedosi nasce a Napoli il 20 aprile 1963. Laureato in Giurisprudenza a Bologna inizia la sua carriera proprio nel capoluogo emiliano-romagnolo assegnato alla Prefettura dove, dopo diverse nomine, ricopre per otto anni l'incarico di Capo di Gabinetto.

Nel 2009 arriva invece la chiamata del Ministero dell'Interno che lo chiama a ricoprire vari ruoli, da dirigente dell'Ufficio Relazioni Parlamentari a Capo Gabinetto del Capo Dipartimento per le Politiche del Personale.

Il 3 agosto 2011 viene poi nominato Prefetto di Lodi.



Nel gennaio 2012 viene nel frattempo nominato Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno.



Dal maggio 2017 al giugno 2018 ha ricoperto l'incarico di Prefetto di Bologna, incarico poi interrotto in quanto nominato, nel giugno 2018, Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno.

A partire dal 17 agosto 2020 è infine stato nominato Prefetto di Roma.

Il rapporto con Matteo Salvini, leader della Lega

Matteo Piantedosi come detto ha ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno presieduto da Matteo Salvini. In virtù di questo rapporto Piantedosi è stato sentito dalla procura di Agrigento nell'ambito del caso Open Arms, inchiesta per la quale Salvini, che è tutt'ora sotto processo, è stato accusato di "sequestro di persona" per aver impedito lo sbarco di 107 migranti bloccati al largo di Lampedusa nell'agosto 2019 a bordo della nave della ong spagnola "Open Arms".

Durante quell'udienza Piantedosi sostenne la linea del leader della Lega.



Inizialmente dopo quell'udienza il procuratore capo Francesco Lo Voi chiese di procedere ad indagini anche nei confronti di Piantedosi, tuttavia nella comunicazione trasmessa al Senato per richiedere l'autorizzazione a procedere per il senatore Salvini, la sua posizione risulta esser stata oggetto di archiviazione.

Questo episodio è però utile ad inquadrare le politiche che Piantedosi potrebbe mettere in campo se ottenesse l'incarico, idee che sembrano in linea con quelle del centrodestra.

Matteo Piantedosi: vita privata

Sulla vita privata di Piantedosi si sa molto poco, se non che è sposato e ha due figli.