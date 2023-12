La senatrice Carmela, detta Ella, Bucalo ha presentato un Disegno di legge in cui si chiede lo stop al numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina. Questa notizia potrebbe far gioire milioni di studenti italiani che ogni anno tentano l'agognato test d'ingresso che decreta chi, dopo 6 anni, potrà indossare il camice o meno.

Test di medicina, si va verso lo stop al numero chiuso: la proposta della senatrice Bucalo

La proposta della senatrice del partito al governo Fratelli d'Italia è molto ambiziosa in quanto rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per l'accesso in una delle facoltà che garantisce maggiore occupazione agli studenti universitari italiani. Inoltre, questo Ddl calza a pennello con l'emergenza dei medicini in Italia.

La senatrice Bucalo ha motivato così la sua decisione:

L’obiettivo del Ddl, frutto del lavoro del Dipartimento Università di Fratelli d'Italia (FDI) è quello di sostituire tale selezione, che spesso mortifica la preparazione dei candidati, con una valutazione del profitto degli studenti che avranno sostenuto e superato gli esami del primo semestre.

La senatrice ha poi aggiunto che l'eliminazione del test d'ingresso a medicina garantirà:

Un sistema basato sul principio che tutti ragazzi debbano avere il diritto di confrontarsi alla pari, di partire dagli stessi blocchi di partenza, e di essere giudicati sul reale merito e sulle loro motivazioni.

Dunque, la selezione non sarà del tutto eliminata ma avverrà sulla base degli esami sostenuti durante il primo anno di corso. In questo modo si darà la possibilità a chiunque di provare almeno a fare il primo anno di università invece di scartarlo a priori per non essere stato in grado di rispondere ad una domanda di cultura generale o di logica.

I pareri favorevoli e i pareri contrari

Quasi sicuramente tutta la maggioranza dovrebbe essere favorevole a tale decisione in quanto molti esponenti di Fratelli d'Italia (FdI), Forza Italia e Lega hanno affermato più volte, anche prima di salire al governo, di voler eliminare il test d'ingresso per accedere alla facoltà di medicina.

Non è ancora chiara la posizione dell'opposizione che a questo punto dovrà scegliere se contrastare per partito preso il Ddl presentato dalla senatrice Bucalo o appoggiare questa decisione che darà la possibilità a tutti di poter accedere almeno al primo anno di medicina.

I pareri contrari sono arrivati invece dalla Conferenza dei Rettori (CRUI) e dalla Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), che difendono a spada tratta il test d'ingresso a medicina. Secondo l'associazione CRUI e l'ente FNOMCeO, eliminare il numero chiuso a medicina non è la soluzione per la carenza di personale medico e inoltre sarebbe dannoso per la qualità dell'insegnamento.

