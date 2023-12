Chi è Medy Cartier: vita privata e curiosità sul trapper italo-marocchino

Attivo sulla scena musicale italiana dal 2020, Medy Cartier è un trapper che ha fatto parlare di sé più per i guai con la legge che per le sue canzoni. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Medy Cartier: tutto sul trapper italo-marocchino

All'anagrafe El Marbouh Ermedhi, Medy Cartier è nato nel 2001 a Bologna. Di origine italo-marocchina, è cresciuto nel quartiere periferico San Donato. Appassionato di musica fin da ragazzino, ha debuttato nella scena trapper nostrana nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, con il singolo Chiamare, che racconta la sua esperienza nel carcere minorile.

Dopo la prima canzone, Medy Cartier ha riscosso un discreto successo e, pian piano, la sua vita è cambiata. Diverse i brani e le collaborazioni che hanno fatto parlare di lui, come: La Miff prodotto con i 2nd Roof, Thickita, Perdite,Ma Jolie feat. Anna, Bisous, Possessivo e Cartier#1. A gennaio 2023, il trapper ha lanciato il suo primo album, intitolato Nove Chiamate, che lo vede in scena con Capo Plaza e Villabanks.

Per quanto riguarda la vita privata, fino a qualche tempo fa l'artista era fidanzato con una ragazza di nome Soraya, alla quale ha dedicato anche una canzone omonima. La rottura è stata annunciata sui social a novembre 2023 dallo stesso Medy Cartier:

Soraya era la mia ragazza fino a poco fa, fino a qualche settimana fa non le ho mai fatto mancare niente: l’ho consolata, l’ho aiutata, l’ho curata e lei ha ricambiato facendo lo schifo. Non mi ha tradito, ha fatto peggio. Soraya è solo una canzone, vi chiedo il favore di eliminarla, non associatela a me. Consiglio per tutti i ragazzi di oggi: attenti, attenti, attenti! Le ragazze sono pericolose.

Medy Cartier e i guai con la legge: dal concerto all'inseguimento

Medy Cartier ha fatto parlare di sé anche per alcuni guai con la legge. Il primo fattaccio è avvenuto il 9 dicembre 2023, quando il trapper ha improvvisato un concerto presso il Centro Commerciale Gran Reno di Casalecchio, vicino Bologna. Ad assistere alla performance si sono presentati tanti ragazzi, ma sono scoppiate delle risse e ci sono stati perfino alcuni feriti.

Nella notte del 19 dicembre 2023, invece, il trapper è stato inseguito dalla Polizia durante una folle corsa in automobile per il centro di Bologna. Quando è stato fermato, l'artista ha negato di essere alla guida e ha minacciato gli agenti: "Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai fra'". Le forze dell'ordine hanno provveduto al fermo del veicolo e alle sanzioni del caso.

Come se non bastasse, nel curriculum di Medy Cartier compaiono anche una condanna a tre anni e mezzo per una rapina in spiaggia a Riccione e un Avviso Orale del Questore di Bologna perché trovato alla guida senza patente.

Che origini ha Medy?

Medy Cartier è un trapper di origine italo-marocchina ed è nato a San Donato, un quartiere periferico della città di Bologna.

Come si chiama il cantante Medy?

Il nome vero di Medy Cartier è El Marbouh Ermedhi.

In che anno è nato Medy?

Medy Cartier è nato nel 2001.