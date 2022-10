Giorgia Meloni continua a lavorare alle priorità della sua futura azione di Governo una volta che, salvo sorprese, avrà ricevuto l'incarico di formare il nuovo esecutivo da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Meloni nei giorni scorsi ha avuto incontri con Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e Matteo Salvini, leader della Lega.

Oggi è previsto un incontro con Maurizio Lupi, leader della componente centrista del centrodestra Noi Moderati. Intanto oggi la Lega di Matteo Salvini tiene il suo consiglio federale. Intanto in una lettera a Repubblica, Carlo Calenda leader di Azione (Terzo Polo) lancia un appello al Partito Democratico. Ecco le ultime notizie politiche.

Giorgia Meloni: ”Vediamo di capire quando ci saranno le consultazioni, occorre cercare di fare presto”

Giorgia Meloni, premier in pectore, intercettata all'uscita da Montecitorio ha sottolineato, incalzata dai giornalisti che ”occorre cercare di fare presto perchè ci sono troppe scadenze importanti”.

Va ricordato che le Camere si riuniranno la prima volta giovedì 13 ottobre e con ogni probabilità già nel fine settimana di sabato 15 e domenica 16 ottobre potranno esserci le consultazioni delle forze politiche da parte del presidente Sergio Mattarella.

Interpellata se il centrodestra salirà al Quirinale con una delegazione unica o con 4 delegazioni diverse, una per ogni partito, Meloni ha risposto: ”Non ci siamo ancora interrogati su questo, ragionevolmente, lo abbiamo fatto in passato ma francamente non ne abbiamo ancora parlato».

Interrogata su una sua "svolta draghiana" negli ultimi giorni la leader di Fratelli d'Itala ha risposto così:

Leggo tante cose, la Meloni è diventata draghiana. Io penso che persone normali che cercano di organizzare una transizione ordinata nel rispetto delle istituzioni facciano una cosa normale, non è che si fa un inciucio. Non è questione di divergenze. C’è la questione energetica, che è quella che chiaramente per me adesso è più preoccupante

”Sul tema del price cap – continua Meloni - credo di essere stata tra i primi a sostenere che questa fosse una delle soluzioni possibili. Per cui è normale che io senta il ministro Cingolani per sapere come stanno andando le trattative e per regolarci, eventualmente, su che cosa poi serva di quello che possiamo fare noi. Con il governo uscente è normale che ci si parli”.

Ignazio La Russa: ”Meloni lavora giorno e notte alla lista dei ministri”

Non è un mistero che Ignazio La Russa sia uno degli uomini forti di Fratelli d'Italia. La Russa nel toto ministri di questi giorni è associato a diversi ministeri e potrebbe anche ritornare alla Difesa. La Russa, dato anche tra i papabili per la Presidenza del Senato, ha parlato questa mattina a Radio Anch'Io.

Non ci sono diktat o regole generali per la formazione della lista dei ministri del prossimo governo – spiega Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia - credo che in questa fase sia giusto che della rosa dei futuri ministri si occupino solo i leader. La maggiore responsabilità di trovare una sintesi spetta a loro.

La Russa ha parlato anche della presenza possibile di tecnici nel governo futuro di centrodestra:

”Una certa quota di tecnici c'è sempre stata. Il governo che stanno preparando i leader si fonda su un programma comune di forze politiche che lo hanno presentato agli elettori e sarà guidato, se Mattarella darà l'incarico a Meloni, da un leader di partito. Quindi è un governo politico che potrà giovarsi di un numero, certamente non grande, di persone che non hanno messo la loro faccia in campagna elettorale non essendo candidati. Il loro numero non sarà preponderante".

Lega, oggi il Consiglio Federale con Matteo Salvini

La Lega tiene oggi il suo consiglio federale a Roma. Obiettivo all'ordine del giorno fare il punto della situazione in vista della formazione del prossimo governo e per ”costruire rapidamente la squadra di governo più efficace possibile e fatta da ministri politici”.

Naturalmente c'è anche da affrontare il tema di un risultato elettorale che non è stato all'altezza delle aspettative. Ed è notizia di questi giorni la cosiddetta fronda del Nord.

La componente che punta a dare centralità al fatto che la Lega torni a discutere e confrontarsi per recuperare le ragioni per cui la Lega è stata fondata. Ovvero ”difendere le ragioni del Nord. Se non ci ricordiamo da dove veniamo non c'è futuro".

Partito Democratico, direzione nazionale del Pd giovedì 6 ottobre

Il Pd ha convocato la sua direzione nazionale che si svolgerà giovedì 6 ottobre alle 10 a Roma. All'ordine del giorno l'analisi del voto delle elezioni politiche e la discussione sull'avvio del percorso congressuale. La direzione sarà trasmessa sui canali Facebook e Youtube del Pd.

Terzo Polo, Carlo Calenda: ”Pd scelga tra riformismo e populismo”

Intanto in una lettera a Repubblica Carlo Calenda fa un appello al Partito Democratico: "Decidete una buona volta chi siete e da che parte state – afferma Calenda - l'opposizione è una grande opportunità per recuperare consensi, non esistono campi larghi da costruire. Esiste una sola scelta da compiere: riformisti o populisti".