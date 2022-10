Giorgia Meloni, che quasi sicuramente guiderà il nuovo esecutivo, sta pensando già a come contrastare il caro bollette con due armi: bonus in attacco e scudi in difesa. Un decreto che ha l'ambizione di salvare famiglie, lavoratori ed imprese potrebbe entrare in vigore già nella seconda metà del mese di ottobre. I vincitori delle elezioni hanno fretta di formare il nuovo governo almeno entro il 20 ottobre 2022.

Meloni contro il caro bollette: arriveranno scudi e bonus

Giorgia Meloni aveva già ampiamente parlato del problema del caro bollette dicendo che non sarebbe stata a guardare, ma sarebbe stata per lei e coloro che formeranno il nuovo governo una priorità assoluta. La leader di Fratelli d'Italia può godere di un pacchetto da 25 miliardi. Dieci di questi li abbiamo ottenuti grazie al governo Draghi, altri dieci potrebbero essere quelli delle maggiori entrate tributarie nelle casse dello Stato italiano. Infine, altri cinque miliardi dovrebbero arrivare dalla tassazione sugli extra profitti. Giorgia Meloni, a proposito di extra profitti, ci va giù pesante con le parole e attacca le aziende che si sono arricchite ancora di più grazie agli extra profitti, definendole su Twitter come coloro che si stanno "arricchendo sulle spalle di cittadini ed imprese".

Dunque, uno degli obiettivi del nuovo governo sarà anche quello di fermare la forte speculazione delle maxi imprese che hanno approfittato dell'aumento del prezzo del gas e dell'inflazione

Il possibile piano di Giorgia Meloni: torna il bonus da 150 euro

Potrebbe tornare, per la gioia di tanti italiani, un bonus da 150 euro per affrontare i costi insostenibili delle bollette. Con molta probabilità, saranno stanziati 3 miliardi circa destinati ad oltre 20 milioni di persone, tra cui famiglie, pensionati e lavoratori autonomi. Per richiedere questo bonus da 150 euro, sarà però prerequisito necessario avere un reddito che non superi i 20.000 euro annui anche se questa fascia potrebbe essere allargata. E le imprese? Per le imprese cosiddette "energivore", che comprendono anche negozi, ristoranti e bar, dovrebbero essere messi a disposizione 4 miliardi circa per rinnovare il credito d'imposta. Inoltre, 2 miliardi saranno con buone possibilità utilizzati per prorogare lo sconto sulle accise del carburante di 30,5 centesimi.

Il nuovo governo dovrà giocare anche in difesa: pronti gli scudi per i morosi

Gli italiani sono alla canna del gas nel vero senso della parola. Molte famiglie non possono pagare le bollette a causa dei costi spaventosi. Con l'aumento dell'inflazione e dei prezzi del gas sono aumentati anche i clienti insolventi che rischiano di trovarsi senza acqua calda nel periodo invernale. La proposta del nuovo governo sarà sicuramente quella di fornire a queste famiglie ed imprese uno scudo.

Ai morosi dovrebbero essere garantite le forniture per almeno sei mesi e quindi, in quell'arco temporale, i colossi energetici non potranno staccare questi beni ai clienti insolventi.