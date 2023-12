Giorgia Meloni chiude Atreju: tra polemiche, critiche e idee

Molti sono stati i punti toccati dalla Premier: vediamo nel dettaglio il suo intervento.

Omaggio a Berlusconi e Lealtà nei Confronti di Salvini e Tajani

Nel corso del suo intervento di oltre un'ora al raduno di Atreju, Giorgia Meloni ha aperto i battenti con un sentito omaggio a Silvio Berlusconi, esprimendo gratitudine per il contributo del leader politico ormai assente. Ha inoltre sottolineato la lealtà e l'amicizia di Matteo Salvini e Antonio Tajani nei confronti di Fratelli d'Italia.

Critiche a Schlein e Ferragni: Controcorrente sugli Influencer

In un intervento audace, la Premier ha messo in luce diverse figure della scena politica e sociale, lanciando critiche esplicite. La sua disapprovazione nei confronti di Elly Schlein è stata inequivocabile, definendo la scelta della politica di non partecipare all'evento come mancanza di coraggio.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// 🔸 #Pd, #Schlein: '#Atreju? Un confronto sul merito con #Meloni lo facciamo quando vuole, ma non a casa sua o nostra. E comunque con i nostalgici del franchismo e del fascismo io il palco non lo divido'. https://t.co/gwu2x301l8 pic.twitter.com/rlwqIxmrPJ — IlSole24ORE (@sole24ore) December 17, 2023

Meloni ha poi rivolto l'attenzione agli influencer, con una critica diretta a Chiara Ferragni. Ha sostenuto che il modello italiano dovrebbe ispirarsi all'eccellenza anziché alla promozione sfrenata di prodotti costosi attraverso i social media.

Questo punto è stato ulteriormente accentuato alla luce della recente controversia che ha coinvolto Chiara Ferragni e la Balocco, evidenziando il ruolo che le figure pubbliche giocano nell'orientare le dinamiche sociali e di consumo.

Maternità Surrogata: "I Bambini Non Sono un Business"

La Presidente ha inoltre affrontato con decisione il tema della maternità surrogata, sottolineando che i bambini non devono essere oggetti di commercio. Questa posizione ha assunto una risonanza particolare anche in considerazione degli ospiti illustri presenti, tra cui Elon Musk, noto imprenditore che ha fatto ricorso alla maternità surrogata per avere figli.

Questo dettaglio ha aggiunto una dimensione significativa al discorso di Meloni, evidenziando la complessità e le sfaccettature dell'argomento. La sua affermazione della prospettiva di rendere la maternità surrogata un reato universale attraverso iniziative legislative ha suscitato ulteriori riflessioni su questioni etiche e sociali connesse a questa pratica. In questo contesto, il dibattito sulla maternità surrogata si è arricchito di prospettive divergenti, offrendo spunti di riflessione su come la società debba affrontare questa delicata tematica.

Libertà di Espressione e Il Caso X

Meloni ha sottolineato l'importanza della libertà di espressione, facendo riferimento al caso di X, ex Twitter, trasformato da Elon Musk in una piattaforma libera senza censure. Ha evidenziato la necessità di combattere la "tirannia del politicamente corretto".

Caivano e L'Impegno delle Forze dell'Ordine

La leader di Fratelli d'Italia ha ringraziato le forze dell'ordine per il loro impegno a Caivano, un territorio precedentemente abbandonato dallo Stato. Ha elogiato coloro che hanno scelto la libertà e la legge come difesa di quella libertà.

Sfide Future e Determinazione

Il discorso si è concluso con Meloni affrontando le sfide future, avvertendo che Fratelli d'Italia verrà contrastato in ogni modo, anche con mezzi non legittimi. Ha sottolineato la sua determinazione a resistere, assicurando che solo gli italiani avranno il potere di decidere quando dire basta.

L'intervento di Giorgia Meloni a Atreju è stato un mix di omaggi, critica pungente e dichiarazioni di intenti per affrontare le sfide che attendono il futuro del partito e del paese.