Giorgia Meloni contro Elly Schlein, il confronto tv si farà: chi ospiterà il dibattito?

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la leader del Partito Democratico Elly Schlein sono pronte per il confronto tv che toccherà alcuni dei temi più importanti del momento: ma chi sarà l'emittente che ospiterà il dibattito?

Ecco le ipotesi su come e dove si svolgerà il confronto tv tra Meloni e Schlein e quali potrebbero essere i temi oggetto di discussione.

Giorgia Meloni contro Elly Schlein, il confronto tv si farà

Tutto è iniziato da una domanda, posta da un giornalista di Skytg24 nel corso della conferenza stampa di Giorgia Meloni, dove è stato chiesta la disponibilità della premier per un eventuale confronto televisivo con la leader del Pd, Elly Schlein.

Meloni ha riposto positivamente, e da qui è scattata la corsa delle emittenti che hanno intenzione di ospitare i dibattito tra le due leader, l'una di Fratelli d'Italia e l'altra del Partito Democratico.

In prima linea si è schierato Skytg24, dal quale è partita la domanda che ha fatto scattare la corsa delle emittenti; ma ci sono anche Bruno Vespa ed Enrico Mentana pronti ad accogliere le due leader politiche italiane per sostenere un dibattito sul tema delle donne.

Chi ospiterà il confronto Meloni vs Schlein?

Mentre ancora non è stata fissata alcuna data, la "guerra" tra le emittenti televisive pronte a ospitare il confronto tra Meloni e Schlein è ancora aperta.

Se Skytg24 ha lanciato l'idea di un dibattito sul tema delle donne, Bruno Vespa rivendica di aver chiesto alle due leader un confronto tv già alcune settimane prima, e inoltre di aver già contattato entrambe "un secondo dopo che Elly Schlein aveva proposto il confronto tv con Giorgia Meloni". Tuttavia, ha confermato Vespa, "Poi la scelta spetta a loro".

Ricordiamo infatti che nel salottino di Bruno Vespa sono entrati numeri leader politici per affrontare dibattiti di ogni genere: dal confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini nel 2019, ai duelli pre-elettorali tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi nel 2006 e nel 1996.

Dal canto suo, il direttore della testata Giuseppe De Bellis, ha commentato dicendo che "Sky TG24 è da sempre la casa del confronto". E avere Giorgia Meloni ed Elly Schlein in un dibattito potrebbe essere un'occasione unica per far emergere i temi della gender equality.

Insomma la "lotta" tra le emittenti Rai Skytg24 è tuttora in corso, mentre da Mediaset tutto tace.

Schlein attacca Meloni: "Mente all'Italia"

E ancora rima di scendere al confronto tv, Elly Schlein attacca duramente Giorgia Meloni subito dopo la conferenza stampa di inizio anno, commentando: "Se è vero ciò che dice, è un pericolo per l'Italia".

In merito alle risposte che la premier ha dato ai giornalisti presenti alla conferenza, Schlein attacca:

Propone un mix tra bugie, vittimismo e difese dell'indifendibile, con buchi di visione evidenti. Non sa cosa siano le liste d'attesa, il caro mutui e il caro vita che pesano sul vigilante che guadagna cinque euro l'ora e sulla giovane madre single che prende 900 euro di stipendio e ne paga 850 di mutuo.

E poi, la leader del Pd, vuole sottolineare le numerose lacune che Meloni ha lasciato sul caso Anas-Salvini e sul caso Emanuele Pozzolo.