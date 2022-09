Giorgia Meloni è stata ospite della trasmissione radiofonica di Radio Uno Radio Anch'io. Ovviamente grande attenzione per le notizie terribili dell'alluvione nelle Marche. Meloni ha sottolineato di essere in contatto con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, tra l'altro, esponente di Fratelli d'Italia.

Meloni è intervenuta anche sul dibattito politico attualmente in corso. E principalmente sul voto di ieri al Parlamento europeo sulla questione Ungheria, ovvero sulle scelte ritenute da più parti anti democratiche di Orban e la conseguente messa in discussione della possibilità di usufruire di risorse europee da parte di quel paese. Meloni difende Orban. Tante le critiche degli altri esponenti politici alla leader di Fratelli d'Italia. Andiamo con ordine.

Elezioni Politiche 2022, Meloni: “Victor Orban ha vinto più volte le elezioni in Ungheria”

Ieri è stato approvato al Parlamento europeo un documento contro l'Ungheria, documento che non è stato votato da Fratelli d'Italia e Lega.

Noi parliamo di una realtà in cui tutti i partiti ungheresi – spiega Meloni - si sono indignati per questo documento, anche quelli che si oppongono a Orban. Secondo voi è una dittatura davvero? La sinistra non mi pare che sia storicamente nazionalista - sottolinea la leader di Fdi - eppure sono tutti d'accordo sul fatto che vivono questa vicenda come una discriminazione

"Poi si può dire tutto e il contrario di tutto, spiega Meloni, ma Orban è un signore che secondo le regole della sua Costituzione ha vinto le elezioni più volte, con tutto il resto dell’arco costituzionale schierato contro di lui. Quindi è comunque un sistema democratico”.

Elezioni 2022, Meloni ha motivato il voto contrario di Fratelli d'Italia: “Accuse non circostanziate”

"Per quel che riguarda il voto contrario di Fratelli d'Italia – ha spiegato Meloni - all'Europarlamento sull'Ungheria non più del tutto democratica, la ragione per cui non abbiamo votato quel documento è perche su queste questioni si deve esser molto puntuali, non si tratta di questioni politiche quando si parla di stato di diritto".

"Se si vota un documento contro l'Ungheria dove si dice che non deve prendere risorse dall'Europa, come fanno altri paesi, in un momento di difficoltà bisogna farlo circostanziando le accuse”.

Elezioni Politiche 2022, Enrico Letta: “Meloni e Salvini sono inaffidabili"

Parlando da Padova, Enrico Letta, segretario del Partito Democratico ha attaccato Lega e Fratelli d'Italia.

Credo – dice Letta - che sia stato gravissimo il voto di ieri di Meloni e Salvini per non condannare, come fatto da tutti in Europa, le scelte antidemocratiche di Orban. Orban è un pericolo per tutta l'Europa e il fatto che Meloni e Salvini non si siano schierati contro di lui è la dimostrazione della loro inaffidabilità come eventuali leader del nostro Paese.

“Noi – continua Letta - siamo gli unici che stanno presentando agli italiani una proposta veramente alternativa a Meloni e Salvini. Indossano una maschera ad uso esclusivo dell'elettorato moderato del nostro Paese, per cercare di nascondere l'idea di destra estrema che rappresentano".

In Italia, come in Svezia, aggiunge Letta - quello che è stato un centrodestra moderato ha sostanzialmente alzato bandiera bianca e ha deciso di imbarcarsi dentro un estremismo guidato dalla destra estrema. E' la cosa che desta maggiore preoccupazione in questi ultimi due mesi nel panorama italiano.

Su Twitter la capogruppo al Senato del Partito Democratico Simona Malpezzi ha detto che “le parole di Meloni preoccupano: "Il Parlamento Europeo ha fatto quello che deve fare per salvare le regole della nostra democrazia. Da che parte sta la destra lo ha dimostrato ieri votando per difendere Orban e l'Ungheria dove i diritti basilari vengono calpestati. Noi siamo dall'altra parte".

Elezioni Politiche 2022, Giuseppe Conte: “Salvini e Meloni con Orban, inidonei”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è impegnato in questi giorni in campagna elettorale in Sicilia.

E ha sottolineato che “non è compito di nessuno distribuire patenti di legittimazione democratica: Lega e Fratelli d'Italia sono partiti che legittimamente possono aspirare al governo di questo paese ma ieri si è consumato un passaggio molto serio".

Una relazione documentata, spiega Conte, non un documento politico, ha certificato la svolta autocratica dell'Ungheria di Orban: stiamo parlando di un esecutivo che ha messo sotto di sè il potere giudiziario, mette il bavaglio ai giornalisti, costringe a torture le donne che vogliono interrompere la gravidanza.

Conte evidenzia che di fronte a questi fatti puntuali “Fratelli d'Italia e la Lega nel parlamento europeo hanno votato a favore di questa svolta illiberale e autarchica del governo di Orban”.

Conte invita "Meloni e Salvini a fare marcia indietro e riconoscano pubblicamente di aver sbagliato oppure dico, da cittadino italiano prima che da politico, sono inidonei a governare l'Italia".

Elezioni Politiche 2022, Matteo Renzi: “Orban? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”

Anche Matteo Renzi attacca Meloni e Salvini:

"Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. In Europa, Meloni e Salvini stanno con Orban, noi con Macron. A ciascuno il suo". Sono state le parole dell'ex presidente del consiglio e leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Duro anche il leader di Azione e del Terzo Polo, Carlo Calenda:

“Sono favorevole a cacciare l’Ungheria dall’Ue - commenta Calenda intervistato dal sito del Corriere della Sera-. L’unico modo è fare quello che si sta facendo: escluderla dai fondi e dalle iniziative europee, in modo da spingerla fuori. L’Ungheria non è un Paese democratico e Meloni non sa cos’è la democrazia liberale".