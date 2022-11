La Cop27 si svolgerà in due settimane. In questo tempo bisognerà trovare un accordo sul clima. Il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni, è volata in Egitto per partecipare alla plenaria e intanto ha incontrato alcuni leader per provare ad instaurare accordi bilaterali.

Giorgia Meloni alla Cop27 in Egitto per l'accorso sul clima: forte intese con il presidente dell'Etiopia

Giorgia Meloni ha incontrato come primo leader il presidente dell'Etiopia Abiy Ahmed, successivamente è stato il turno del presidente israeliano Isaac Herzog e infine c'è stato un faccia a faccia con il neo premier inglese conservatore Rishi Sunak. Il premier italiano ha cercato il dialogo con questi presidenti per trovare anche soluzioni bilaterali per il clima. Intanto Giorgia Meloni dovrà prendere parte ed intervenire all'assemblea plenaria a Sharm el Sheikh. Una "chiacchierata" significativa è stata quella tra Meloni e Abiy Ahmed. L'Etiopia ha dovuto contrastare dal 2018 il Fronte di Liberazione Tigrino che non riconosceva Abiy Ahmed come presidente etiope. In questi ultimi anni ci sono stati scontri che sono sfociati in una guerra civile. Fortunatamente adesso sono cessate le ostilità in Etiopia e le due fazioni hanno deposto le armi. Grazie ad un clima di pace che ha portato un po' di stabilità nella regione del Corno d'Africa, tornare a parlare di accordi è dunque fondamentale. Giorgia Meloni ha riconosciuto l'importanza e la centralità dell'Africa nella politica estera italiana e insieme al presidente Abiy Ahmed, ha cercato un accordo bilaterale economico da un punto di vista energetico. Questo ovviamente nasce dalla necessità di trovare fonti alternative alla Federazione Russa.

Gli obiettivi della Cop27 e l'impegno italiano

La Cop27 nasce per discutere di ambiente e clima. Il mondo sta affrontando delle nuove sfide e deve impegnarsi a stare al passo con i tempi. Lo scorso anno, a Glasgow, si è tenuta la Cop26, ma è stata necessaria una nuova riunione in quanto nonostante gli sforzi di molti Paesi risulta difficile portare le temperature ad 1,5 °C entro il 2100. L'Italia sta facendo la sua parte e il neo premier Meloni ribadirà durante la plenaria l'impegno dell'Italia di ridurre la emissioni del 55% entro il 2030 e di arrivare ad emissioni 0 entro il 2050. Durante la conferenza si terranno molti eventi e sarà presentato un piano inserito dall'ex premier italiano Mario Draghi: il Fondo Italiano per il Clima. Tale fondo è stato inserito nella legge di bilancio 2022 e dispone di 840milioni di euro.

India, Cina e Federazione Russa potrebbero rovinare i piani

C'è però una criticità che potrebbe complicare il raggiungimento degli obiettivi della Cop27: l'assenza di Stati "inquinanti". Paesi come l'India, la Cina e la Federazione Russa, non hanno preso parte alla conferenza sul clima. Già lo scorso anno, quando si parlava di eliminare le emissioni di CO2, fu proprio l'India a fare pressione affinché non fossero chiuse molte centrali di carbone, in quanto sono cuore pulsante dell'economia indiana. Per trovare un piano, nel 2021, quasi tutte le Nazioni furono costrette ad approvare l'emendamento proposto dal Paese asiatico. In sostanza, qualora si dovesse anche raggiungere un'unità d'intenti alla Cop27 ai sensi dell'Accordo di Parigi, Cina, Russia ed India potrebbero non considerarlo vincolante, vista la non partecipazione, e quindi continuare con le loro politiche che risultano fortemente inquinanti.

Leggi anche: Clima, temperature in Europa aumentate più del doppio della media globale