Quello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein è il confronto più atteso di sempre. La presidente del Consiglio e la segretaria del Partito Democratico si concederanno un face to face in tv con un conduttore a fare da arbitro. Vediamo quando e dove va in onda.

Meloni Schlein in tv: quando va in onda il confronto?

Mentre fino a qualche giorno fa sembrava una semplice indiscrezione, oggi abbiamo una conferma: il confronto in tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si farà. Ad ufficializzare il face to face è stata la segretaria del Partito Democratico, ma ancora non è chiaro quando e dove si svolgerà.

“Ci sarà, non ho mai cambiato idea su questo“, ha dichiarato la Schlein ospite del programma Tagadà di La7, sottolineando che è stata proprio lei a volere fortemente questo incontro in favore di telecamera con la premier. A quanto pare, la Meloni ha accettato e adesso i rispettivi staff stanno “discutendo” sul da farsi.

Stando ad alcune voci di corridoio, i conduttori che potrebbero gestire al meglio il confronto sono due: Bruno Vespa o Enrico Mentana. A quanto pare, sono gli unici ‘valorosi’ ad avere tutte le carte in regola per ‘arbitrare’ in modo imparziale – si spera – il face to face tra le leader dei due principali partiti italiani.

Meloni e Schlein in tv, in ballo La7 e Rai: chi la spunterà?

Se dovesse vincere Vespa, che attualmente sembra il conduttore più quotato per il confronto tra Meloni e Schelin, ad ospitare il face to face sarà la Rai. In caso contrario, quindi se dovesse spuntarla Enrico Mentana, il tutto andrà in scena su La7. Bruno, è bene sottolinearlo, ha già dato la sua disponibilità, dicendosi pronto ad aprire la “Porta” del suo salottino.

Molto probabilmente, considerando i recenti dibattiti su Viale Mazzini trasformato in “Tele Meloni”, la premier sta puntando a portare il confronto in Rai. La Schlein, invece, sarebbe orientata su La7, favorendo il direttore Mentana. Una terza ipotesi, che con estrema onestà sembra piuttosto irrealizzabile, vede la premier e la segretaria del PD ospiti di Fabio Fazio sul Nove.

Per quanto riguarda la data, il confronto dovrebbe andare in onda in tv a pochi giorni dalle elezioni europee, quindi alla fine di maggio. In un modo o nell’altro, il face to face andrà ad influenzare le idee degli elettori, per cui anche la collocazione svolge un ruolo importante.