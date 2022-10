Il presidente del Consiglio dei Ministri e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sta tenendo un discorso alla Camera dei Deputati. Tra i tanti temi toccati dal Premier vi è anche quello della riforma che modificherebbe la nostra forma di governo. Si passerebbe da una repubblica parlamentare ad una repubblica semipresidenziale. Ecco cosa cambierebbe.

Giorgia Meloni vuole il semipresidenzialismo: ecco in cosa consiste e quali sono le differenze con la nostra forma di governo

Un esempio di repubblica semipresidenziale è la Francia. La loro forma di governo non è parlamentare come la nostra, ma semipresidenziale. Vediamo cosa significa essere una repubblica semipresidenziale portando l'esempio francese. Il capo dello Stato francese, che corrisponde al nostro presidente della Repubblica, ha potere di indirizzo politico ed è lui a decidere il Capo del Governo, esercitando su di esso una forte influenza politica. A differenza dell'Italia, dove il nostro presidente della Repubblica non ha poteri esecutivi e legislativi, quello di una repubblica semipresidenziale, nel caso francese Emmanuel Macron, invece si. Il Capo di Stato in una repubblica semipresidenziale condivide il potere legislativo e quello esecutivo con il Parlamento e il governo. Deve inoltre essere garante della Costituzione, garantire l’integrità del territorio nazionale e il rispetto dei trattati internazionali. Tra gli altri poteri di un capo di Stato in una repubblica semipresidenziale vi sono:

promulgare le leggi;

chiedere al Consiglio costituzionale di controllare le leggi;

indire referendum;

sciogliere l’Assemblea in casi eccezionali;

nominare tre membri del Consiglio costituzionale e alcuni alti funzionari.

Per quanto riguarda le elezioni, invece, il presidente della repubblica viene eletto a suffragio universale ogni cinque anni, come avviene in Italia con i parlamentari.

Cosa cambierebbe in Italia

Le elezioni per la Camera e il Senato rimarrebbero invariate. Ciò che cambierebbe è la possibilità di votare il presidente della Repubblica. Quindi, quello a cui abbiamo assistito, per fare un esempio all'elezione di Mattarella nel gennaio 2022, sarebbe solo un ricordo. Il nostro inquilino del Quirinale sarebbe scelto dal popolo e non più dai grandi elettori. Cambierebbe anche il suo potere dato che, come abbiamo visto avrebbe influenza nella promulgazione dei leggi e nel dettare indirizzo politico. Inoltre, il presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe scelto direttamente dal capo di Stato. Quindi, per farla breve, cambierebbe il ruolo politico del presidente della Repubblica, la sua elezione e la scelta del presidente del Consiglio. Ma ciò che piace sia alla Meloni, e forse anche a tanti italiani, è la possibilità di scegliere; e dunque permettere che il capo dello Stato sia eletto del popolo italiano. Questo andrebbe a influire positivamente sul tema della rappresentanza politica in cui molti italiani non si sentono riconosciuti dato che possono votare solo i parlamentari e spesso non sanno nemmeno chi sono.