Il presidente dell'Ucraina ha sentito attraverso un colloquio telefonico la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. I toni tra i due sono stati cordiali e, rinnovato il sostegno alla Nazione invasa dalla Russia, Zelensky ha fatto delle richieste per l'Ucraina all'Italia. Ecco i temi di cui hanno parlato i due leader.

Le impressioni di Zelensky, presidente dell'Ucraina, sulla neo premier Giorgia Meloni

Il presidente ucraino è stato intervistato dai microfoni del quotidiano Il Corriere della Sera e, prima di passare alle cose formali, ci ha tenuto a dire che il suo giudizio sul neonato governo italiano è solo positivo perché ha apprezzato le parole di Giorgia Meloni e di Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Volodymyr Zelensky ha poi detto che la Meloni è stato molto cordiale dicendo addirittura di dargli del tu e invitandolo a chiamarla Giorgia.

Giudizio meno positivo invece per altri membri del governo a trazione centrodestra. Sugli audio di Berlusconi, Zelensky ha infatti dichiarato:

"Ha persino utilizzato le stesse espressioni e la narrativa di Putin. Non ho visto in quelle frasi le opinioni personali di Berlusconi, si è limitato a ripetere quelle di Putin e ciò mi spaventa meno. Lo vota solo l’8% degli italiani e questa è la risposta confortante del vostro elettorato, ciò mi basta. Comunque, ha quasi 90 anni e gli auguro di restare in buona salute".

Su Salvini, invece, Zelensky è stato più morbido. Il presidente ucraino era al corrente del fatto che il leader della Lega nutriva forti simpatie per Vladimir Vladimirovic Putin. In quel caso si è limitato a dire:

"So che è difficile rinunciare a fare affari facili con la Russia nel breve periodo, si rischia una certa instabilità economica, ma è per il futuro della stessa stabilità, democrazia, civiltà e libertà europea".

Ecco cosa chiede l'Ucraina

Terminati gli elogi e le perplessità sul nuovo governo italiano, Zelensky è passato alle richieste dirette. Non cambia nulla rispetto a quanto già chiesto a Mario Draghi e a tutti gli alleati sul fronte Occidentale. La battaglia è diventata logorante e di difesa e quindi, così come la Francia e la Germania, in Italia si producono ottimi sistemi di difesa antiaerea. La richiesta di armi è dunque questa, perché la Russia ha iniziato a bombardare anche con i droni che, fortunatamente, gli ucraini sono spesso riusciti ad abbattere. La guerra ormai si combatte tra i cieli di Kiev, sporadici sono gli attacchi dei reparti di fanteria e dunque, per cercare di contrastare il nemico la difesa antiaerea è vitale.

Il tema caldo del prezzo del gas

Molti gridano a gran voce: "Fermate la guerra!", ma lo fanno più per paura della Russia che per empatia nei confronti del Paese attaccato. È credenza comune pensare che se questa guerra dovesse andare ancora per le lunghe, noi non avremo più gas ed energia. E allora tante persone chiedono addirittura la resa di Zelensky, convinti che sia il suo continuare a difendersi e non voler negoziare a provocare Putin. Il presidente ucraino, a tal proposito, ha risposto: