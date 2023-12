MES, che succede ora? Ecco tutte le conseguenze possibili

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che il via libera avrebbe potuto esserci, ma "non tirava aria". Questa decisione ha sollevato domande cruciali: quale sarà il destino dell'Unione bancaria e quali sfide l'Italia affronterà nel futuro prossimo?

Il Rischio per l'UE

Con l'Italia come unico paese dell'Unione Europea a non aver ratificato la riforma del Mes, il completamento dell'Unione bancaria è ora in pericolo. Pierre Gramegna, direttore generale del Mes, avverte che senza il consenso italiano, il paracadute per le crisi bancarie non potrà essere attivato il 1° gennaio come concordato durante la crisi del Covid. La mancanza di ratifica italiana ostacola il Mes nel fornire il sostegno al Fondo di risoluzione unico dell'Unione bancaria, con conseguenze che potrebbero impattare tutti i Paesi dell'area euro.

Reazioni a Bruxelles

Il clima a Bruxelles post-rifiuto è caratterizzato da sorpresa e disappunto, ma anche da una determinazione a superare l'impasse. Funzionari europei, sebbene in minoranza durante le festività, puntano a ricucire lo strappo. Da Lussemburgo e Dublino emergono segnali di comprensione per gli sforzi di Giorgetti e la sua prudenza sui conti pubblici nella manovra 2024. Nonostante la delusione, l'Unione Europea sembra decisa a lavorare per mantenere l'unità e superare le divergenze.

La posizione europea e il futuro del Trattato

In un contesto già caratterizzato dalle visioni contrastanti tra i membri dell'Unione Europea, la ratifica del trattato del Mes è stata precedentemente ostacolata, persino a Berlino, per timori costituzionali. Attualmente, la posizione europea è che il testo del nuovo trattato del Mes rimarrà invariato. Una modifica sarebbe interpretata come segno di debolezza, potrebbe deludere coloro che hanno già ratificato la riforma e richiederebbe un lungo processo di negoziati e ratifiche. L'auspicio è che il Parlamento italiano possa riconsiderare la sua decisione nei prossimi mesi, un'idea supportata anche dal presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe.

Le sfide future

Il rifiuto italiano di ratificare la riforma del Mes presenta sfide significative per l'Unione bancaria europea e pone domande sul futuro dell'Italia nell'Unione Europea. La necessità di garantire un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico dell'Unione bancaria è ora in sospeso, con impatti potenzialmente destabilizzanti per l'intera area euro. Mentre l'Unione Europea cerca di ricucire lo strappo, la posizione attuale è di mantenere il testo del trattato invariato. Tuttavia, il futuro rimane incerto, con la speranza che il dialogo tra l'Unione Europea e le autorità italiane possa portare a una riconsiderazione della decisione nei mesi a venire.