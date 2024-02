Meteo Milano, smetterà mai di piovere? La data che segna l'inizio della primavera

Dopo l'allerta sulla qualità dell'aria, che ha fatto il giro delle testate giornalistiche nazionali, la città di Milano ha visto un brusco abbassamento delle temperature con vento e pioggia. Questo, da un lato, è un fattore positivo poiché contribuisce a "pulire" l'aria inquinata mentre, dall'altro, sta causando non pochi disagi a chi si sposta con i mezzi pubblici o in auto.

La pioggia è persistente e dura da circa una settimana. Quando smetterà di piovere e quando torneranno le temperature più miti? Ecco cosa dicono le previsioni.

Meteo Milano, ecco quando smette di piovere in città

Pioggia forte e vento sono tornati in città: Milano è da giorni assediata dal maltempo. L'ultima settimana di febbraio 2024 è stata all'insegna del brutto tempo: la pioggia è stata la protagonista indiscussa.

A questo punto, visto che marzo è alle porte, i milanesi si domandano quando smetterà di piovere. A rispondere ci pensa il meteorologo Giuliacci. Nella giornata di martedì 27 febbraio pioverà ancora, e lo stesso si può dire di mercoledì e giovedì 28 e 29 febbraio (anche se con fenomeni più moderati).

Lo stesso vale per i venti. Questi saranno più intensi nella giornata del 27 e si faranno più deboli il 28 e 29. Invece, per quanto riguarda le temperature, si prevede una minima di 5° e una massima dai 10-11°.

Leggi anche: Ecco quale tipo di riscaldamento inquina di più secondo gli ultimi studi

Quando finisce la pioggia?

La buona notizia è che la fine della pioggia è vicina, ma non dietro l'angolo. Secondo le previsioni meteo sulla città di Milano scenderà ancora la pioggia fino agli inizi di marzo, con qualche miglioramento domenica 3° marzo.

Tuttavia il miglioramento globale delle previsioni nel nord Italia non vuol dire che non pioverà più su Milano. Non si escludono, infatti, altri fenomeni sporadici.

La prima tregua dalla pioggia è attesa giovedì 29 febbraio, ma i giorni a seguire saranno decisamente nuvolosi.

In definitiva, a Milano dovrebbe smettere di piovere intorno al 5-6 marzo e non prima. E questo vuol dire che per lasciare l'ombrello a casa si dovrà aspettare ancora un po' di tempo.