Domani gli Stati Uniti tornano al voto per le elezioni Midterm, le elezioni di metà mandato per rinnovare Camera e Senato. Intanto da segnalare che in vista delle Elezioni Presidenziali 2024 sul fronte repubblicano Donald Trump è pronto per scendere in campo di nuovo.

Alla vigilia delle Elezioni Midterm che si tengono domani martedì 8 novembre negli Stati Uniti, l'ex presidente Usa impegnato in una serie di comizi, non dà l'annuncio ufficiale della sua candidatura alla carica di presidente nel 2024 ma di fatto non nasconde di essere pronto a candidarsi. L'ufficializzazione dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e un altro ex presidente democratico come Barack Obama fanno appello agli elettori per queste elezioni Midterm di domani.

Un successo in queste elezioni potrebbe rendere in discesa anche il cammino di Biden anche verso una potenziale nuova candidatura per un secondo mandato nel 2024.

Un Biden che nonostante i quasi 80 anni (li compie il 20 novembre) avrebbe intenzione di correre per un secondo mandato.

Donald Trump pronto a rientrare in campo e candidarsi alla presidenza di nuovo nel 2024

Dopo la vittoria nel 2016 contro Hillary Clinton e la sconfitta contro Joe Biden alle presidenziali del 2020, Donald Trump è pronto a candidarsi per una terza volta sotto le insegne del Partito Repubblicano per un nuovo mandato alla Casa Bianca.

Trump sta tenendo una serie di comizi in vista delle elezioni Midterm che si tengono nella giornata di domani, martedì 8 novembre.

Nel corso di un comizio in uno stato come sempre determinante in ogni tipo di elezione Usa come la Pennsylvania, Trump ha arringago la folla e ha fatto capire che a breve arriverà l'annuncio ufficiale di una sua nuova candidatura per le elezioni presidenziali 2024.

Non lo dirò in questo momento. Ma vi prometto, che tra pochissimo tempo sarete molto felici sono state le sue parole ai sostenitori.

Donald Trump: ”Metteremo fine alla carriera di Nancy Pelosi per sempre”

Donald Trump nel corso del suo comizio ha decisamente alzato i toni del dibattito. Trump ha dapprima riproposto il suo slogan da campagna elettorale ”Make America great again” e ha sottolineato di ritenere "truccate e rubate" le elezioni del 2020 perse contro l'attuale presidente Joe Biden.

Biden che viene attaccato da Trump anche sulla gestione della crisi tra Russia e Ucraina.

Se volete salvare il sogno americano votate repubblicano a queste elezioni – ha esordito Donald Trump nel suo comizio a Latrobe, Pennsylvania, a sostegno dei candidati repubblicani alle elezioni di Midterm dell’8 novembre. Trump ha anche attaccato "le politiche radicali dell'estrema sinistra" del presidente e dei democratici al Congresso. E ha annunciato che ”metteremo fine alla carriera di di Nancy Pelosi per sempre".

Donald Trump: ”Le elezioni del 2020 sono state truccate e rubate”

In questa fase di scontro molto acceso in vista delle elezioni Midterm della giornata di domani, Trump è tornato anche su tematiche che gli sono molto care. Uno dei suoi cavalli di battaglia nel corso dei comizi è stato il seguente:

Le elezioni del 2020 sono state truccate e rubate – spiega Trump -. È una vergogna, una vergogna. La Commissione del 6 gennaio mi ha convocato. Perché invece non indagano su quel voto?

ha attaccato l'ex presidente che è nel mirino dei deputati che indagano sull'assalto a Capitol Hill dopo le elezioni. Trump ha poi mostrato alla platea dei sostenitori una serie di slide sul voto del 2020 in diversi Stati dalle quali risultava essere sempre in vantaggio su Biden.

Donald Trump attacca Biden sulla situazione della guerra in Ucraina

Donald Trump ha accusato espressamente Joe Biden di avere ”consentito alla Russia di aver devastato l'Ucraina. E la Cina contro Taiwan sarà la prossima”.

Trump ha chiesto agli elettori "un'onda rossa gigante per sostenere il Partito Repubblicano". Trump è anche tornato ad attaccare i mezzi di informazione negli Stati Uniti: ”Sono veramente i nemici del popolo”.

Elezioni Midterm, 8 novembre, Barack Obama: ”La democrazia è in gioco a queste elezioni”

Sul fronte democratico l'ex presidente Barack Obama è impegnato in una serie di comizi. Sempre ad un incontro in Pennsylvania, Obama ha detto che

i diritti fondamentali, la verità ed un'economia giusta sono in ballo in queste elezioni. La democrazia stessa è in gioco in queste elezioni. Le elezioni di medio termine non sono uno scherzo, la nostra democrazia è un lavoro di squadra.

“Voi avete un presidente incredibile alla Casa Bianca e può continuare a fare cose grandiose se votate. Può fare anche di più, ma dipende da voi”. E infine l'appello a votare democratico.

Elezioni Midterm, 8 novembre, Joe Biden: ”Queste elezioni, momento decisivo per la democrazia Usa”

Biden ha lanciato un appello agli americani ad andare a votare pensando al "futuro della democrazia americana". "La democrazia è in gioco".

Queste elezioni sono un momento decisivo per la democrazia americana. Il potere dell'America è nelle vostre mani.

"Questa elezione non è un referendum, è una scelta tra due diverse visioni dell’America. L’ho detto dal principio. Il mio obiettivo quando ho corso per la presidenza - insiste Biden - era di costruire un’economia dal basso verso l’alto e per la classe media, un’economia che possa funzionare per tutti”.