La Rise Above sbarca in Calabria e tutti gli 89 migranti a bordo sono arrivati in Italia in buone condizioni. Intanto il governo continua ad usare la linea dura solo per alcune navi, quasi come se fosse una battaglia ideologica, ma chiude un occhio per la nave appena sbarcata.

Migranti, sbracano tutti i passeggeri della Rise Above

Lo sbarco della Rise Above è considerato come un evento Sar, cioè un salvataggio in mare in caso di naufragio. Questa è la motivazione che danno dal governo dopo aver autorizzato l'attracco al porto di Reggio Calabria. A bordo della Rise Above c'erano 69 migranti di 40 circa sono minorenni e 8 sono bambini. A scortare la nave verso il porto sono state due motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Al momento, come si apprende dall'Ansa, i migranti appena sbarcati in Italia attendono i pullman che li porteranno nella palestra di una scuola del quartiere Gallico dove è stato allestito un centro di prima accoglienza.

E la linea dura annunciata dal governo? Per ora è valida solo per le due navi bloccate a Catania

Sono già pronte le critiche nei confronti del governo che prima parla di blocco navale annunciando una linea dura contro l'immigrazione in Italia e poi fa sbarcare una nave nel silenzio mediatico. Ma il clamore mediatico c'è; eccome se c'è. Tutto però ruota solo intorno alla Geo barents e all'Humanitas 1, entrambe bloccate a Catania. Il governo Meloni, non vuole autorizzare lo sbarco dei migranti su quelle navi in quanto a bordo hanno "carico residuale", cioè migranti non fragili che non necessitano di assistenza. Sembra di rivivere la battaglia del Governo Conte I contro Carola Rackete mentre in silenzio, dall'altra parte della Sicilia, altre navi sbarcavano.

L'opposizione attacca il governo

Nel clamore mediatico spesso si dimentica una cosa importante: si parla di vite umane. Questo dettaglio importante non lo dimentica l'opposizione. La sinistra attacca duramente la linea dura del governo italiano contro le due navi ferme a Catania e a guardare male ciò che sta accadendo in Sicilia c'è anche l'Unione Europea. Dalla Commissione dell'UE fanno sapere che è "dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali" e che "bisogna minimizzare il tempo che passano in mare". Una parte dell'opposizione si limita a definire l'operato dell'esecutivo in materia immigrazione come disumano, l'altra parte passa all'attacco chiedendo formalmente al governo di ritirare i suoi decreti che sono "manifestamente illegittimi".

Intervengono Piantedosi e Salvini

Ma la maggioranza non molla l'ossa e a fare luce sul caso della Geo Barentes e della Humanitas 1 c'è il ministro degli Interni Matteo Piantedosi che ha dichiarato:

"Ci stiamo comportando con umanità ma anche con fermezza sui nostri principi e in tal senso impronteremo le prossime azioni. Stiamo lavorando sia sui tavoli europei che nazionali. L'Italia non farà mancare a nessuno l'assistenza umanitaria".

Meno diplomatico è Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, che ha dichiarato: