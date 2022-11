A sole due settimane dalla nomina a ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ex direttore del tg2, ha commesso una clamorosa gaffe che sta facendo il giro dei social. Riguarda la programmazione delle fiction Rai trasmesse in prima serata, a suo dire molte orientate "a sinistra" e quindi di parte. Si tratta però di un grossolano scivolone, ecco il perché e cosa è successo.

Lo scivolone del ministro della cultura, stop ai fondi alle fiction "di sinitra"

Il 22 Ottobre dell’anno corrente, Gennaro Sangiuliano ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella, diventando a tutti gli effetti il nuovo ministro della cultura del governo in carica. Sono trascorse solo due settimane da quel momento ed ecco che il neoministro si è reso subito protagonista di uno scivolone che sta facendo il giro del web.

In un’intervista rilasciata a Il Giornale e in un intervento radiofonico a Radio Capital, Sangiuliano sostiene che fino ad ora la Rai abbia finanziato solo film e fiction in linea con un determinato racconto e punto di vista sulla società italiana. Un punto di vista, secondo il ministro, per così dire "di parte", e più precisamente della sinistra.

A questo proposito Sangiuliano ritiene che i finanziamenti della tv pubblica abbiano bisogno di una svolta, con un'apertura verso più direzioni, non escludendo pertanto la visione di sinistra ma neanche quella di destra.

Le richieste di Sangiuliano alla Rai

Secondo Sangiuliano quello che pertanto occorre fare è arricchire la narrazione garantendo in questo modo una cultura plurale. “Chiederò alla Rai di fare una fiction sulla vita di Indro Montanelli e su quella di Oriana Fallaci“, ha così dichiarato l’ex direttore del tg2.

Ma davvero il palinsesto Rai non ha mai previsto contenuti sui personaggi pubblici tipicamente di destra?

Basta una rapida ricerca su Ray Play, applicazione ufficiale del servizio pubblico da cui è possibile fruire di diversi contenuti informativi e d’intrattenimento, per rendersi conto che le cose non stanno proprio come sostiene il nuovo ministro alla cultura.

Sulla piattaforma della Rai è infatti presente una miniserie “L’Oriana”, trasmessa nel 2015 su Rai 1 e dedicata interamente alla scrittrice e giornalista fiorentina, interpretata da Vittoria Puccini. Non solo, sulla medesima piattaforma è anche possibile trovare alcuni contenuti su Indro Montanelli.

L’ex direttore del tg2 prosegue:

“Se qualcuno vuole fare un film su D’Annunzio o su Pirandello, deve poterlo fare liberamente…”

Anche su questo punto tuttavia, i fatti rivelano che, quanto rivendicato dal neoministro, è già realtà: proprio in questi giorni, nelle sale cinematografiche in Italia, è in programmazione “La stranezza”, film di Roberto Andò che vede Toni Servillo proprio nei panni di Pirandello. Il film ha inoltre attualmente registrato il record di secondo film più visto in Italia nel 2022, evidenziando così anche un forte interesse già in atto, da parte del pubblico italiano, rispetto ai temi rilanciati proprio da Sangiuliano.

Le polemiche hanno così iniziato ad infiammare i social: dai personaggi pubblici ai comuni utenti, ci si domanda come sia possibile che il nuovo ministro della cultura ed ex direttore del tg2, abbia dimenticato quanto mandato in onda dalla Rai in passato, nonché quanto ancora disponibile per tutti gli utenti sui canali online.