L’attesa è quasi finita: i Mondiali di calcio 2022 inizieranno tra circa un mese, il 20 novembre e termineranno poco meno di un mese dopo, il 18 dicembre 2022. Sappiamo già che si svolgeranno in Qatar e questo è il motivo per cui le partite non si sono svolte tra giugno e luglio, quando le temperature sono infatti troppo alte.

Anche se non sono ancora iniziati, però, questi Mondiali ci stanno già rivelando delle sorprese, nello specifico parliamo della decisione della Cina di regalare al Qatar due animali appartenenti a una specie che sappiamo essere a rischio: i panda.

Vediamo che fine faranno questi panda e il commento della Cina a riguardo.

Due panda in Qatar: vivranno tutta la vita in gabbia?

I due panda, una femmina e un maschio, si chiamano Si Hai, 3 anni e 68 kg, e Jing Jing, 4 anni di 120 kg, ma riceveranno il nome arabo di Thuraya e Suhail rispettivamente. Sappiamo inoltre che verranno portati all'Al Khor Park e si ciberanno di circa 800 kg di bambù fresco alla settimana.

Questi animali, però, d’ora in avanti passeranno la vita in un habitat al coperto, anzi è stato ricreato per loro un recinto immerso nella natura che vuole imitare il clima del Sichuan, in particolare delle sue foreste. Rimarranno in questa sistemazione probabilmente per più di 15 anni e il loro scopo principale è soprattutto quella di intrattenimento.

Infatti in questo periodo potranno essere ammirati dalle persone che si trovano in Qatar per partecipare come pubblico ai Mondiali 2022, ma anche in seguito tutti i curiosi e i turisti potranno certamente fotografarli e visitarli a loro piacimento.

“Animali vivi come se fossero peluches”: le risposte alle accuse

Questo fatto ha portato moltissimi ad indignarsi contro questo gesto, infatti il vice-presidente della PETA, Elisa Allen, commenta come consideri irrispettoso “regalare animali vivi come se fossero peluches”, oltre che antisportivo, concludendo come questo non sia in linea con i valori della cultura cinese.

D’altronde l’ambasciatore proveniente dalla Cina, Zhou Jian, descrive il dono non come un gesto crudele, bensì come un modo per “promuovere l’idea di una convivenza armoniosa tra uomo e natura”, ma fa anche riferimento ad una serie di sentimenti che spera questi animali risveglino nelle persone e addirittura spera che questo possa mettere un punto alle guerre in atto.

Un ultimo commento, infine, lo offre il direttore di Al Wabra Wildlife Preservation, Tim Bouts, che cerca di tranquillizzare tutti coloro che si sono dimostrati preoccupati per la qualità di vita dei due panda, descrivendo come il recinto, oltre che a replicare fedelmente l’habitat naturale, sarà in grado di proteggerli dai rumori stressanti prodotti dai visitatori.