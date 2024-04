La decisione del Cremlino di nazionalizzare l’Ariston Thermo Group e trasferirla temporaneamente sotto l’amministrazione di un’impresa del gruppo Gazprom ha scatenato un acceso scontro diplomatico tra Italia e Russia.

La forte azione di Mosca: l’Ariston nazionalizzata

L’azione intrapresa da Mosca, qualificata come risposta a ciò che la Russia percepisce come “atti ostili”, ha innescato una reazione formale da parte dell’Italia, culminata con la convocazione dell’ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov. Durante questo incontro tenutosi al ministero degli Esteri, il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, ha chiarito la posizione del governo italiano, esprimendo forte disappunto per le misure punitive adottate contro Ariston, un’azienda che, pur avendo significative operazioni in Russia, non è direttamente coinvolta nelle tensioni geopolitiche attuali.

L’Italia ha richiesto con fermezza il ritiro delle misure restrittive imposte dalla Russia, sottolineando che tali azioni colpiscono ingiustamente le legittime attività economiche di imprese straniere che operano nel territorio russo. Questa posizione è in linea con quella dell’Unione Europea e segue in particolare gli orientamenti della Germania, che condivide preoccupazioni simili riguardo agli effetti di tali politiche sulle aziende europee. Questa solidarietà tra membri dell’UE riflette una strategia comune per affrontare e risolvere questioni che potrebbero avere implicazioni economiche negative più ampie, mantenendo un fronte unito nel dialogo con la Russia.

L’incontro tra Guariglia e Paramonov rappresenta un tentativo critico di risolvere diplomaticamente la questione, cercando di minimizzare ulteriori tensioni e di promuovere un ambiente di business stabile e prevedibile per le aziende europee in Russia. La risposta italiana mira non solo a proteggere gli interessi nazionali, ma anche a sostenere i principi di libero commercio e di cooperazione economica internazionale, elementi fondamentali per la crescita e la stabilità globale.

Reazioni e strategie di risposta

Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha risposto con prudenza alla recente decisione della Russia di imporre restrizioni commerciali su diverse aziende italiane, tra cui Ariston, mantenendo un dialogo diretto con l’azienda per comprendere meglio l’impatto delle misure. Tajani ha inoltre annunciato l’intenzione di consultare i partner del G7 e dell’Unione Europea per valutare una risposta coordinata ed appropriata. Questa mossa diplomatica rientra in un contesto più ampio in cui oltre 21 aziende straniere hanno subito misure restrittive simili da parte di Mosca, indicando una strategia più vasta di pressione economica e politica.

Dal canto suo, la posizione ufficiale di Mosca, espressa attraverso una dichiarazione dell’ambasciata russa, insiste sulla legalità delle decisioni adottate, rimproverando le autorità italiane per aver, a loro dire, sacrificato gli interessi nazionali italiani a favore di quello che viene descritto come “avventure geopolitiche antirusse”. L’ambasciatore russo in Italia, Sergey Paramonov, ha criticato il tono percepito come aggressivo e irresponsabile dei leader occidentali, attribuendo a queste dinamiche la responsabilità dell’escalation delle tensioni tra la Russia e i paesi occidentali.

Questo scenario di tensioni crescenti evidenzia non solo le sfide immediate legate al commercio e alla diplomazia, ma solleva anche questioni più profonde riguardo l’equilibrio dei poteri globali e la stabilità internazionale. Le decisioni future prese dal Ministro Tajani, in concerto con i partner internazionali, potrebbero quindi avere implicazioni significative non solo per le relazioni Italia-Russia, ma anche per il più ampio tessuto delle relazioni internazionali nel contesto delle attuali tensioni geopolitiche.

Supporto governativo e azioni di salvaguardia dell’azienda Ariston

Nel frattempo, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha tenuto una conference call con i vertici di Ariston Group, inclusi il presidente Paolo Merloni e l’amministratore delegato Maurizio Brusadelli, con la partecipazione del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Durante la call, è stata discussa l’azione che il governo italiano sta portando avanti con la Commissione UE per sviluppare nuovi strumenti di tutela per le imprese italiane ed europee nell’ambito del quadro sanzionatorio di Bruxelles.

Le tensioni tra Italia e Russia sottolineano la complessità e la delicatezza delle relazioni internazionali in un periodo di crescente instabilità geopolitica. Mentre l’Italia si adopera per proteggere i suoi interessi economici e mantenere un dialogo costruttivo, la situazione di Ariston Thermo Group rimane un punto critico nel dibattito sulle future relazioni economiche e diplomatiche tra Occidente e Russia.

