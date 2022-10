Si torna a parlare di Reddito di Cittadinanza. Come noto la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, è nel mirino del centrodestra con la leader di Fratelli d'Italia e premier in pectore Giorgia Meloni che ha dichiarato di volerlo abolire o in ogni modo cambiare in maniera radicale.

Questa mattina è arrivata la presa di posizione molto decisa del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo che ha "chiamato a rapporto le brigate di cittadinanza". Ecco le sue parole e il dibattito politico della mattinata.

Verso il nuovo Governo. Beppe Grillo interviene sul Reddito di Cittadinanza: "Brigate di cittadinanza a rapporto!"

Beppe Grillo fondatore del Movimento 5 Stelle ha scritto sul suo blog un post dal titolo abbastanza eloquente. ”Brigate di cittadinanza a rapporto”!

Ecco che cosa ha scritto Beppe Grillo nel suo post.

Oggi, i percettori del reddito di cittadinanza sono circa 3 milioni, molti dei quali con competenze che vorrebbero mettere a disposizione della comunità. E infatti sarebbe anche previsto che lo possano fare ma “qualcuno” preferisce impedirglielo, creando ostacoli burocratici per renderlo irregolare, se non illegale, perché è più comodo usarli come carne da cannone per fare la guerra ai poveri.

”Per questo – scrive Grillo - chiamo a rapporto le Brigate di Cittadinanza, cittadini volenterosi che vogliano offrire il loro operato “illegalmente” per aiutare la comunità in cui vivono, con lavori e opere di bene nel proprio quartiere o nel proprio paese, perché servire la comunità è un dovere ma anche e soprattutto un diritto di ognuno. Cittadini che si possano sentire liberi di poter riparare una panchina dismessa, ripristinare un giardino abbandonato, costruire giochi per i bimbi, mettersi a disposizione per il prossimo”.

Brigatisti di Cittadinanza, abbiamo bisogno di voi! Abbiamo bisogno della vostra abilità e della vostra partecipazione! L’iniziativa delle Brigate di Cittadinanza giova gravemente alla Comunità. Autorizzazione Ministeriale Non Richiesta.

Verso il nuovo Governo. Giuseppe Conte contro la Flat Tax del centrodestra

Se il fondatore del Movimento 5 Stelle parla di Reddito di Cittadinanza, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parla di Flat Tax sulla scorta di quanto è avvenuto nel Regno Unito.

”In campagna elettorale – scrive Conte - il centrodestra ha promesso di tagliare le tasse ai più ricchi con la flat tax solo per prendere voti illudendo le persone. Una promessa spazzata via già il 25 settembre. Da Londra arriva una lezione chiara: il Governo inglese ha dovuto fare retromarcia sul taglio delle tasse alle fasce di popolazione più ricche per non danneggiare la sterlina e mettere inutilmente il debito sotto pressione".

In un momento di crisi - scrive Conte - servono certamente politiche espansive, ma indirizzate alle fasce di popolazione in difficoltà, ai lavoratori, alle imprese e agli investimenti ad alto moltiplicatore, come quelli in transizione ecologica. Non a elargire risorse a favore di chi ha già tutto e di più. È la scelta che abbiamo fatto in pandemia, con importanti risultati: +6,7% di Pil nel 2021, riduzione di 5 punti del rapporto debito/Pil in un anno, salvataggio di 1 milione di cittadini dalla povertà, rilancio di settori come l'edilizia, oltre 300mila licenziamenti evitati.

Verso il nuovo Governo, Tajani: ”Il Governo è politico, se poi ci sarà qualche tecnico di qualità bene"

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, smentisce che ci siano frizioni nel futuro Governo sulla lista dei ministri:

Questo è un governo politico, se c’è qualche personalità di rilievo che può rientrare nel progetto, bene. È la qualità che conta. È ovvio che questo è un governo politico, se poi ci sarà qualche non politico non sarà un problema. Ma non ci sono scontri, il centrodestra è coeso.

Verso il nuovo Governo. Calenda su Meloni: ”Dica rapidamente che cosa ha intenzione di fare”

Su Giorgia Meloni, Carlo Calenda, leader del Terzo Polo sostiene che ”deve dire rapidamente cosa ha intenzione di fare. Per ora non sta dicendo nulla, salvo che è diventata draghiana. Non sappiamo né come intende affrontare le mirabolanti promesse elettorali che ha fatto né come vuole affrontare il problema della tenuta dei conti pubblici con lo scostamento di bilancio necessario per tamponare il costo delle bollette.”

Calenda poi ad Agorà su Rai 3 ha anche parlato delle prossime elezioni Regionali in Lombardia e nel Lazio. E' in programma in questi giorni anche un incontro tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, leader di Azione e Italia Viva, confluiti nel Terzo Polo.

Il nostro punto - ha detto Calenda - è sempre molto evidente, noi non facciamo alleanze con il M5s, quel modo di fare politica è molto lontano da quello che serve al Paese. Dopodiché sarà il Pd a dover scegliere. La cosa è semplificata con Conte o Calenda ma il punto è capire cosa è la sinistra riformista, noi siamo liberaldemocratici.

Verso il nuovo Governo. Domani, martedì 4 ottobre, consiglio federale Lega a Roma

La Lega informa che il consiglio federale della Lega è convocato domani alle 15 a Roma.

"Servirà per fare il punto della situazione con l'obiettivo di costruire in tempi rapidi la squadra di governo più efficace possibile”.