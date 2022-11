Era in sala parto per dare luce a suo figlio ma aveva lasciato il cane sul balcone. Per la donna è scattata una multa di 6mila euro. Presentato ricorso in appello.

Una donna aveva lasciato il suo cane sul balcone e, nonostante fosse in sala parto, le forze dell'ordine e il Pubblico Ministero (PM) sono stati intransigenti. Per la padrone dell'animale è scattata una multa di 6mila euro. I suoi legali hanno già annunciato di voler fare ricorso.

6mila euro di multa per aver lasciato il cane sul balcone: la "colpevole" era però in sala parto

Questa vicenda si è verificata il 12 luglio 2018 tra Sanremo, in Liguria, e Nizza, in Francia. La donna, di cui il nome non è stato reso noto, doveva assentarsi per poche ore per recarsi ad un corso pre parto in quanto incinta. Presa forse dalla fretta e trascurando il fatto che qualcosa sarebbe potuto andare storto, la protagonista di questa storia ha lasciato il cane in balcone calcolando che il suo tempo di assenza sarebbe stato breve o comunque sopportabile per l'animale. Il miracolo della vita però ha deciso di irrompere nella vita della donna incinta e, mentre era al corso le si sono rotto le acque. Non avendo tempo a disposizione né altri pensieri che non fossero il parto che di lì a poco sarebbe arrivato, la donna è corsa in ospedale per far nascere suo figlio. In un momento così delicato ed importante, il cane non è stato minimamente preso in considerazione.

Le lamentele dei vicini, l'arrivo dei soccorsi e la contravvenzione

Il trasferimento in ospedale, il parto e la degenza non hanno permesso il ritorno a casa della neo mamma. Il cane, allora, magari preoccupato o stanco ha iniziato ad abbaiare e piangere per molto tempo suscitando l'ira e lo sdegno dei residenti della zona. Dopo ore di lamenti canini allora, esasperate, le persone hanno chiamato le forze dell'ordine che con l'aiuto dei vigili del fuoco hanno recuperato l'animale sul balcone diventando intransigenti con la padrona. Nessuno sapeva che quella donna stava partorendo e non hanno voluto sentire le sue ragioni. La contravvenzione c'è stata ed è stata anche salata: 6mila euro. Questo è il prezzo da pagare per aver lasciato il cane in balcone ed essere andati a partorire.

Gli avvocati fanno ricorso in appello: ecco cosa ha detto la PM

La neo mamma ligure era incredula quando ha saputo della multa ed ha subito allertato i legali per far si che avesse ragione in un tribunale. L'avvocato Luca Brazzit, difensore della donna, ha presentato ricorso in appello dopo aver letto la sentenza. La PM Tiziana Berlinguer aveva spiegato che la padrona del cane era colpevole di maltrattamento di animali perché avrebbe dovuto avvisare qualcuno che riportasse il cane in casa e lo accudisse durante la sua assenza.

Leggi anche: Animali: violenze su cani e gatti carcere e multa da 30.000€