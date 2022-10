Multe Covid cancellate o rinviate per gli over 50 che non hanno terminato il ciclo vaccinale entro il 15 giugno 2022 e stop alle mascherine in ospedali e rsa. Ecco cosa sta succedendo.

Il nuovo governo si è appena insidiato e sembra già evidente la volontà di voler segnare un vero e proprio cambio di passo rispetto alla gestione dei precedenti governi in merito alle politiche attuate per l'emergenza Covid.

Già durante il corso dei primi giorni di attività infatti, si è cominciato a parlare di alcune misure che rendono evidente la posizione del governo su queste tematiche; infatti, il ministro Ciriani ha dichiarato che si sta valutando un emendamento che prevede il rinvio delle multe agli over 50 che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale entro i tempi prestabiliti.

Multe Covid cancellate o rinviate? Ecco cosa dice l'emendamento

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani di Fratelli d'Italia, ha annunciato la prima manovra in ambito Covid attuata dal nuovo governo.

Si tratterebbe di un emendamento che farebbe parte del Decreto Aiuti, che rientra nelle intenzioni programmatiche di Fratelli d'Italia e che prevede la posticipazione dell'invio delle multe da 100,00 euro agli over cinquanta che hanno deciso di non rispettare l'obbligo vaccinale prima del 15 giugno 2022.

Ciriani ha confermato durante un'intervista che al vaglio al momento è solo il rinvio e non l'annullamento delle multe.

Annullamento per cui invece spinge la Lega di Matteo Salvini, che continua a chiedere che le sanzioni relative alle infrazioni sull'obbligo vaccinale dovrebbero essere annullate fin da ora.

Ad oggi sono stati inviati soltanto gli avvisi che invitavano i cittadini non in regola a fornire informazioni sulla propria posizione in tal senso (1,3 milioni sono già stati notificati mentre 600 mila stanno per essere inviati). L'invio delle multe a circa 1,9 milioni di cittadini, dovrebbe partire a fine novembre, cosa che al momento non sembra più così probabile.

Al vaglio lo stop all'obbligo di mascherina in ospedale e nelle Rsa

A conferma della posizione in ambito Covid del nuovo governo, arriva anche la notizia secondo cui in discussione ci sarebbe anche lo stop all'uso delle mascherine all'interno di ospedali, residenze per anziani e ambulatori.

Il primo novembre scadrà infatti l'ordinanza firmata dal'ex ministro Speranza (già dal primo di ottobre abbiamo assistito a un primo addio alle mascherine) e a quel punto Schillaci, nuovo ministro della Salute del governo Meloni dovrà decidere come proseguire, se sospendere completamente l'obbligo delle mascherine nei luoghi sopra citati o se introdurre una nuova ordinanza che ne garantisca l'uso nei reparti dove sono presenti pazienti più fragili e con particolari patologie che li rendono più a rischio.

Questa discussione è molto sentita anche in ambito medico, dove molti professionisti si sono schierati a favore dell'utilizzo della mascherina negli ospedali e nelle strutture sanitarie più in generale, in quanto questa rappresenta una grandissima protezione per tutti i pazienti e per tutti i malati, da una vastissima gamma di virus e batteri, che in molti casi possono pregiudicarne fortemente le condizioni cliniche.