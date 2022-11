Il neo ministro non simpatizza per la gratuità dei musei. Fine dell’ingresso gratuito voluto da Franceschini?

Ormai era chiaro quanto Gennaro Sangiuliano fosse contrario alla proposta dei musei gratis in un certo orario, proposta avanzata dal Sottosegretario Vittorio Sgarbi e che, a detta del Ministro della Cultura, sarebbe volta a "deprezzare" il valore delle opere.

Rimarcata la sua distanza verso tutto ciò che non lucri sulla cultura, Sangiuliano si è lasciato scappare una dichiarazione che potrebbe far presagire un futuro non roseo per l'inziativa promossa da Franceschini nel 2014.

Che cosa ha detto il nostro Ministro della Cultura e quale sarà il destino dei musei gratis la prima domenica del mese?

Le parole di Gennaro Sangiuliano: è un addio ai musei gratis?

Già di fronte alla proposta del suo Sottosegretario Vittorio Sgarbi, il Ministro della Cultura aveva storto il naso e non aveva perso tempo per far sentire la propria voce: di musei gratis la sera, per venire incontro a chi termina il lavoro e vuole avventurarsi nella cultura italiana, Sangiuliano proprio non ne vuole sentire parlare. A detta sua, rendere gratis i musei significherebbe “deprezzare il valore delle opere ospitate’’, oltre che danneggiare economicamente il nostro paese:

"La cultura, se ben utilizzata, resa attrattiva, fruibile, può essere un fattore di incremento di vari punti del Pil’.’

dice Sangiuliano, mandando in fumo il sogno di molti italiani di dimenticare il portafoglio, almeno nei musei.

Per Sangiuliano “l’Italia è fin troppo generosa’’

A detta di Sangiuliano, l’Italia sarebbe già fin troppo generosa "ci sono suite da 20mila euro a notte, perché non possiamo far pagare i 17.50 euro del biglietto per visitare Pompei?"

Che sia l’inizio di una lunga battaglia per abolire qualsiasi iniziativa che promuova la gratuità dei musei, anche quella che li vede aperti la prima domenica del mese? A questo punto la domanda è una sola: troppo generosa rispetto a chi? "In Francia il Louvre costa 17 euro, il Moma a New York, che prima era gratuito, oggi costa 25 dollari, la Torre Eiffel costa più della torre di Pisa che personalmente preferisco’’, dice Sangiuliano a Sky Tg24.

Una piccola panoramica che tralascia alcuni bellissimi musei che hanno deciso di abbandonare qualsiasi fine di lucro, come lo Staten Museum For Kunst, nonché il principale museo di Copenhagen, il National Museum of Scotland a Edimburgo, o ancora il vero Lord d’Inghilterra, il British Museum a Londra, e tanti altri ancora.

Musei gratuiti la prima domenica del mese, storia di un'inziativa tanto amata

Mentre il neo ministro della cultura ribadisce il suo “no” categorico di fronte a qualsiasi proposta che prevede la gratuità, ripercorriamo brevemente quella traiettoria che ha rivoluzionato la storia dei musei in Italia. In Italia godiamo di una piccola agevolazione rispetto alle visite ai musei: la prima domenica del mese gallerie e musei civici sono aperti al pubblico. L’iniziativa fu introdotta nel 2014 dal Ministro per la Cultura Dario Franceschini e ha invogliato molti italiani, adulti e bambini, ad avvicinarsi alla cultura del proprio territorio.

Tuttavia, di fronte alle parole dell’attuale Ministro della Cultura, è evidente che prima di un’altra proposta di questo genere, ne passeranno di acque sotto i ponti. In attesa di un futuro maggiormente delineato, non ci resta che ammirare il modello londinese, in cui, udite udite, la maggior parte dei musei è totalmente gratuita.

