Musk, Neuralink ha installato il primo impianto cerebrale su un uomo: come funziona

L’azienda di neurotecnologie Neuralink, co-fondata da Elon Musk nel 2016, ha installato il primo impianto cerebrale su un essere umano dopo aver ottenuto il via libera lo scorso maggio. "Il paziente si sta riprendendo", ha scritto il fondatore di X sui social.

Scopriamo cos'è e come funziona il primo impianto cerebrale su un uomo e perché è così importante per Neuralink.

Neuralink, installato il primo impianto cerebrale su un uomo

Il primo essere umano ha ricevuto, ieri (domenica 28 gennaio ndr.), un impianto da Neuralink e si sta riprendendo bene.

Queste le parole di Elon Musk in un post su X, nel quale ha annunciato l'avvenuta installazione del primo impianto cerebrale di Neuralink su un essere umano.

I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi neuronali.

L'obiettivo, lo ricordiamo, è riuscire a costruire canali di comunicazione diretta tra il cervello e i computer.

In un più ampio raggio, invece, lo scopo di questi impianti potrebbe aiutarci a potenziare le capacità umane, a curare disturbi neurologici come la SLA o il Parkinson e forse anche a realizzare una relazione simbiotica tra uomo e intelligenza artificiale.

Come funziona il primo impianto cerebrale su un essere umano

L'azienda co-fondata da Musk ha confermato di aver ricevuto il via libera delle autorità di regolamentazione statunitense per l'installazione del primo impianto cerebrale su un essere umano, senza però specificare quanti sono gli uomini o le donne volontari coinvolti nella sperimentazione, che durerà sei anni.

Le interfacce cervello-computer hanno il potenziale per cambiare la vita in meglio - si legge sul sito di Neuralink -. Vogliamo portare questa tecnologia dal laboratorio nelle case delle persone.

In sostanza, una serie di sensori (chiamati "Stentrode") vengono inseriti all’interno dei vasi sanguigni fino a raggiungere la parte superiore del cervello: questi sensori vengono controllati da remoto attraverso un ricevitore wireless collocato sottopelle all’altezza del torace,

Grazie a questo ricevitore, gli impulsi cerebrali vengono digitalizzati e trasmessi a pc, tablet e smartphone, che a quel punto possono essere attivati semplicemente pensando a un comando motorio.

Ma come funziona l'impianto? In sintesi, il cosiddetto "Link" (un dispositivo delle dimensioni di cinque monete impilate su se stesse) viene impiantato nel cervello umano attraverso un intervento chirurgico invasivo, sperando di riuscire a costruire un canale di comunicazione tra il cervello e i computer.

Gli obbiettivi di Neuralink

Uno degli obiettivi principali di Musk è creare una simbiosi tra l'uomo e l'intelligenza artificiale, che è vista al momento come una minaccia per gli esseri umani solo se lasciata incontrollata.

Musk ha come scopo quello di riuscire a interpretare i segnali cerebrali delle persone disabili per permettergli di controllare i loro arti. Ma Neuralink ha delle applicazioni molto più ampie, che devono essere sperimentate nel corso del tempo.

Le altre esperienze prima di Neuralink

Un altro dispositivo utilizzato per installazione di impianti cerebrali è il Synchron, (la cui azienda ha la sede in Australia): a differenza di Link, questo dispositivo non prevede l'installazione tramite taglio del cranio.

La prima installazione ufficiale di Synchron era avvenuta negli Stati Uniti a luglio 2022, mentre Musk ha cercato di contattare l'azienda per prevedere futuri investimenti combinati.