Uno degli argomenti di più stretta attualità sul piano economico, alla pari forse soltanto del caro energia, è il tema legato alla politica di aumento dei tassi di interesse messa in campo dalla Banca Centrale Europea (e dalle principali banche centrali occidentali) per contrastare la galoppante inflazione di questo periodo.



Il 27 ottobre è prevista una nuova riunione della BCE che molto probabilmente varerà un nuovo aumento dei tassi di interesse, molto probabilmente di un ulteriore +0,75%. Questo avrà chiaramente delle ricadute sui mutui, in particolare per chi ha optato per il tasso variabile. Ecco cosa potrebbe succedere.

Mutui, con l'aumento dei tassi di interesse +32% rispetto a gennaio

L'aumento sempre più importante dei tassi mira a tenere l'inflazione, ormai arrivata a livelli insostenibili, il più possibile sotto controllo, ma questo inevitabilmente a discapito della crescita economia. E chiaramente nei prossimi mesi ad essere colpiti saranno i mutui, in particolare i mutui a tasso variabile.

Secondo alcune simulazioni, con l'ormai verosimile ulteriore aumento dei tassi di uno +0,75%, la rata mensile di un mutuo a tasso variabile rischierebbe di aumentare fino a circa l'8%. Questo, sommato agli aumenti dei scorsi mesi, porterebbe l'aumento complessivo al +32% rispetto alla prima rata di un finanziamento sottoscritto nel mese di gennaio.

Allarme mutui, italiani in difficoltà

Secondo i dati pubblicati da alcune agenzie di ricerca di mercato che hanno effettuato sondaggi in tal senso, è emerso che circa 780.000 mutuatari rischiano di saltare le prossime rate dei mutui se i prezzi dovessero continuare a salire.

Uno scenario simile ha già acceso il dibattito politico sul tema. Da diverse imprese e associazioni di settore è infatti già arrivato l'appello per una moratoria sui mutui per dare una boccata di ossigeno alle imprese. Tra i primi a raccogliere l'appello c'è stato Matteo Salvini, che si è così espresso qualche giorno fa in un'intervista:

Sulle utenze domestiche c'è la possibilità di rateizzare, ma il problema sono i negozi, le aziende, le botteghe, lì la luce te la staccano. Servirebbe una moratoria sui distacchi, così come sui mutui, perché chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile ora sta vedendo salire il costo

Sarà dunque interessante vederà come si muoverà il governo presieduto da Giorgia Meloni nelle prossime settimane. Meloni ha più volte esplicitato la sua visione di grande attenzione all'equilibrio dei conti pubblici, evitando spese eccessive, ma il pressing del suo alleato e le difficoltà che si prospettano per molti italiani potrebbero spingere ad interventi in tal senso.